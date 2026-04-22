辻希美、黒柳徹子に抱っこしてもらう第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの3ショット公開「お膝に収まってて可愛い」「ご利益ありそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの辻希美が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。同日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（ひる1時〜）出演時のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「レアな3ショット」大物司会者に抱かれる0歳次女
辻は「今日13：00からテレビ朝日『徹子の部屋』に出演させていただきます」と告知し、「収録前に徹子さんにゆめを抱っこしていただきました」と収録前のオフショットを投稿。「徹子の部屋」のセットの中で、椅子に座る笑顔の黒柳徹子と、黒柳の膝の上にお行儀よく抱かれる次女・夢空ちゃんとの3ショットを披露した。
この投稿には「お膝に収まってて可愛い」「微笑ましい」「レアな3ショット」「ちゃんとカメラ目線で偉い」「ご利益ありそう」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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◆辻希美、黒柳徹子に抱いてもらう夢空（ゆめあ）ちゃん公開
辻は「今日13：00からテレビ朝日『徹子の部屋』に出演させていただきます」と告知し、「収録前に徹子さんにゆめを抱っこしていただきました」と収録前のオフショットを投稿。「徹子の部屋」のセットの中で、椅子に座る笑顔の黒柳徹子と、黒柳の膝の上にお行儀よく抱かれる次女・夢空ちゃんとの3ショットを披露した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「お膝に収まってて可愛い」「微笑ましい」「レアな3ショット」「ちゃんとカメラ目線で偉い」「ご利益ありそう」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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