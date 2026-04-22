借金とオーディション組への降格で限界寸前「吉本をやめようと初めて思って」…起死回生の『エンタの神様』とつなぎ止めてくれたペナルティの愛 まちゃまちゃインタビュー後編
●『エンタの神様』でのブレイク直前に迎えていた危機
「もう吉本をやめようと思った」――。限界寸前だったまちゃまちゃを踏みとどまらせたのは、ペナルティの愛と『エンタの神様』だった。芸歴30年の節目に振り返る転機の瞬間とは。(前後編インタビューの後編)
まちゃまちゃ
○『エンタの神様』出演までに立ちはだかった壁
無事にゴングショー形式のオーディションバトルを勝ち抜き、ルミネtheよしもとの舞台に立てるようになったまちゃまちゃ。そして、お笑い番組『エンタの神様』(日本テレビ系)でブレイクを果たすことになる。
「その頃、『エンタの神様』は芸人を一網打尽だったんですよね。いろんなライブにADさんがカメラを持っていって。でも、こっちはオーディションにつながるカメラが入ってるのを聞かされてないんですよ。吉本だけかもですが(笑)。だから私は普段通りの漫談で、当時やむを得ずバイトしてた中野のキャバクラのキャバ嬢の悪口を10分間言い続けてたんですけど、それで私は言葉通り、拾っていただいたというか」
ただ、『エンタの神様』に出演するまでに、ある壁が立ちはだかった。
「実は、『エンタの神様』に出るまでに1年ちょっと打ち合わせを続けることになるんですけど、(出演オファーから)3カ月ぐらい経ってからかな。これでいきましょうっていうネタがあったんですけど、それがお蔵入りになって。そのネタの内容は(『エンタの神様』で披露していたマジャ・コングに)似てはいるけど、ヤンキーの格好だったんですよね。特攻服だったんですけど、いや、これじゃねえとなって。そこからはもうずっと作家さんたちとネタ作りです」
「いろんな資料をいただいたり、週刊誌でこういうことがあったからネタになりそうですと言われたり。頭がおかしくなりそうでしたし、後半は頭がおかしくなってました。毎週打ち合わせがあるんですけど、何も思い浮かばない。日テレさんに近い新橋駅のベンチに座ってギリギリまで『本当に頼む。なんかエピソード落ちててくれ……』と祈るように探すんです。もう真っ白なんですよ」
「今ではもう何を書いてたかも覚えてないようなことをとりあえず書いて、それで打ち合わせに行って。やる気がないと思われたら嫌だなとか、ここまで続けてきたのに、そんなんだったらいいですって言われるのも絶対嫌と思ってたから、まさかそこで書いたとも言えず。そしたら、ある日突然、『プロレスどうでしょう?』って提案してもらって、もう限界ギリギリの中『やります! やりましょう!』と(笑)」
○「誰よりも『エンタの神様』を神様と思ってます(笑)」
起死回生の一手。だが、精神状態はギリギリだった。マジャ・コングのネタが生まれるのがあと少し遅かったら、芸人をやめていたかもしれないという。
「本当によくないですけど、借金もあるし、当時はちょっと腐ってたんです。実は、『エンタの神様』の出演が確定する前に、ルミネで『エンタの神様』用に考えてるネタをかけてくれと言われたことがあって。でも、急にはできないので、自分なりに考えて、普段よりももっとパンクっぽい格好で漫談をしたんですけど、そのネタがダメで、たまたまその1回だけでまたゴングショーからだと言われたんですよね」
「『エンタの神様』も1回お蔵入りになってるし、いつ出られるか分からない。今まで頑張ってきたけど、ちょっと違うことをやったら急にゴングショーに落とされる。私、もう吉本をやめようと初めて思って。その時に唯一、構成作家の山田ナビスコに『山田さん、私もう考えます。ちょっときついかもしれないです』と相談したんです」
「当時、ペナさん(※ペナルティ)のイベントに出させてもらってたんですけど、私がゴングショーに落ちちゃったので、『そんな人間がペナさんのイベントには出れません。上がるまで休ませてください』と言ったら、山田さんが『分かった。止めはしないけど、ペナさんには伝える』と。私の中では、ゴングショーで上がって、ペナさんのイベントにもう一度出て、やめようと思ってたんですね」
「そしたら、今まで電話なんかかかってきたことないのに、まず、ヒデさんから電話がかかってきたんですよ。それが、たまたまロケの合間だったんで、『すみません。今、横浜でロケやってて』と言ったら、『ロケやってんだ!』って、ヒデさんの声が弾んでるんです。最初、『今何してる?』って、ちょっとお兄ちゃん声だったんですけど、声の感じが変わって、『高円寺の近くに車の修理で来てて、まちゃご飯どうかなと思ったんだけど、ロケ行ってるんだったらいいわ!』と」
「ヒデさんは何も言わなかったですけど、仕事してるっていうので、こんなに声が弾んでるってことは、止めようとしてくれてたのかなと思ってて。その後にルミネに行ったら、ワッキーさんが楽屋で寝転がってて、『まちゃ、聞いたぞ』って。『すみません、ご迷惑おかけして』って言ったら、ちょうどワッキーさんが『筋肉番付』(TBS系)でフィーチャーされ始めてる時期だったので、『いやさ、俺、ちょっと希望の光が見えてんだよ。このまんまいけたら、絶対お前のこと引っ張るから』と言ってくれて」
「なんか、そこまで言ってくれたのがすげえうれしくって。『とにかく結果を出すまでというか、ペナさんのイベントに戻るまで中途半端な状態ではやめたくなくて、『分かりました。待っててください』と言ってるところで、『エンタの神様』です。もう本当に全部が危ないところだった。だから私はたぶん、誰よりも『エンタの神様』を神様と思ってます(笑)。おかげで借金も返せましたし!」
●氣志團にギターウルフも! 豪華なアーティストたちがゲスト出演するライブを開催
○『まちゃまちゃ30年祭&生誕祭「独身披露宴」』を開催
自身が芸人デビューするきっかけになったオーディションでMCをしていたペナルティの二人。そんな縁深く、大好きな先輩からの愛と、結果的に人生を大きく変えることになる『エンタの神様』のおかげでつながったまちゃまちゃの芸人生活も今年で30年。
5月7日には、芸歴30周年と自身50歳の誕生日を記念するライブ『まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭「独身披露宴」』を、東京・Zepp Shinjukuで開催することが決まっている。ゲストには、氣志團・ギターウルフ・怒髪天・ピーズ・ニューロティカと、まちゃまちゃ自身が大ファンであり、特別な思い入れのある豪華なアーティストたちを迎える。
「20周年の時も同じアーティストさんを呼んで、新宿LOFTというライブハウスでイベントをやらせてもらったんですけど、今回30周年のライブにも出演していただけることになりました。ほかにももちろん数えきれないほどたくさんいるんですけれども、自分の30年の中で、より身近に支えてくれたというか、私がテレビに出ようが出まいが、面白かろうがつまらなかろうが、ずっと応援してくれている方々です」
「ニューロティカなんて初めて会ってすぐ、新宿LOFTのライブに呼んでいただきましたし、ピーズは私が中学校の時からずっと聴いてるバンドで、MVに出させていただいたり、色々お手伝いさせていただいたり。怒髪天は私が東京に出てきた時にはちょうど活動休止してたんですけれども、モリマンのモーリーさん(※ホルスタイン・モリ夫)が札幌の同郷という事もあり、拠点を札幌にする時に『まちゃをよろしく』と、怒髪天の増子さんに言ってくれて、本当にすごく気にかけてくださって」
ライダースジャケットの下に着ている『まちゃまちゃ30年祭&生誕祭「独身披露宴」』Tシャツは、モリ夫がプレゼントしてくれたという。
「ギターウルフも私が大好きで、『極すれすれガレッジセール』(TBS系)で私がウルフ神崎を名乗っていた理由はここにあるんですけれども、ギターウルフのライブでもギターウルフのライヴ映像に最前列で映り混んじゃったりするくらい好きで(笑)。今は、シマネジェットフェスというものを、ギターウルフさん主催で開催されてるんですけど、『MCはまちゃまちゃ以外考えられない』と言ってくれて、一緒にやらせていただいていたり」
「そして、氣志團は、綾小路とは生まれた病院が一緒で中学校のクラスメイト、その隣のクラスには白鳥雪之丞がいるという関係で。私も綾小路も東京に出てきて、初めて住んだ街が偶然同じで再会して、やっとバンドが動き始めるって言ったのが、まだ4人の頃の氣志團だった。私はもう芸人をやってたので、コントで使う小道具のティアドロップのサングラスをかけてライブに行ったら、『お前はずっとオシャレだな(笑)』と言ってくれて、その瞬間から私の第2の青春が始まって」
綾小路翔と一緒に表紙を飾った雑誌『Bollocks No.029』(シンコーミュージック)を見せると、懐かしそうにページをめくっていた。
「それからずっと氣志團のライブはどこでもヒッチハイクしてでも観に行ってたし、今も全国に観に行ってる。だから、中学校の時の夢を叶えさせてくれてるんですよね。いろんなバンドのライブで地方に行きたいけど行けなかった、あの時に押さえてたものを今、氣志團に全部ぶつけてるんですけど、それを彼も分かってくれてると思うんです」
「初めて飛行機で福岡に辿り着いた時は『まちゃ、今日何で来た?』、『飛行機』、『うおー!』みたいなふうに楽屋で盛り上がってましたね。だから、氣志團に関してはもう存在してくれてマジでありがとうという気持ちで。彼らがいなかったら、もう地元に帰ってたかもしれないですね」
「そんなアーティストの皆さんにも出演していただけるということで、今はもう大張り切りで準備に右往左往してるところです。あえてこのご時世に、女が言いそうな事って言い方しますけど、自分へのご褒美ですわ(笑)!」
■プロフィール
まちゃまちゃ
1976年5月7日生まれ。千葉県君津市出身。地元千葉のPARCOで開催されていたお笑いオーディションを経て、芸人デビュー。お笑い番組『エンタの神様』(日本テレビ系)出演をきっかけにブレイクを果たした。今年5月7日、芸歴30周年と当日迎える50歳の誕生日を記念したライブ『まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭「独身披露宴」』を、東京・Zepp Shinjukuで開催。このライブには氣志團・ギターウルフ・怒髪天・ピーズ・ニューロティカと豪華なアーティストたちがゲスト出演する。
「もう吉本をやめようと思った」――。限界寸前だったまちゃまちゃを踏みとどまらせたのは、ペナルティの愛と『エンタの神様』だった。芸歴30年の節目に振り返る転機の瞬間とは。(前後編インタビューの後編)
まちゃまちゃ
○『エンタの神様』出演までに立ちはだかった壁
無事にゴングショー形式のオーディションバトルを勝ち抜き、ルミネtheよしもとの舞台に立てるようになったまちゃまちゃ。そして、お笑い番組『エンタの神様』(日本テレビ系)でブレイクを果たすことになる。
ただ、『エンタの神様』に出演するまでに、ある壁が立ちはだかった。
「実は、『エンタの神様』に出るまでに1年ちょっと打ち合わせを続けることになるんですけど、(出演オファーから)3カ月ぐらい経ってからかな。これでいきましょうっていうネタがあったんですけど、それがお蔵入りになって。そのネタの内容は(『エンタの神様』で披露していたマジャ・コングに)似てはいるけど、ヤンキーの格好だったんですよね。特攻服だったんですけど、いや、これじゃねえとなって。そこからはもうずっと作家さんたちとネタ作りです」
「いろんな資料をいただいたり、週刊誌でこういうことがあったからネタになりそうですと言われたり。頭がおかしくなりそうでしたし、後半は頭がおかしくなってました。毎週打ち合わせがあるんですけど、何も思い浮かばない。日テレさんに近い新橋駅のベンチに座ってギリギリまで『本当に頼む。なんかエピソード落ちててくれ……』と祈るように探すんです。もう真っ白なんですよ」
「今ではもう何を書いてたかも覚えてないようなことをとりあえず書いて、それで打ち合わせに行って。やる気がないと思われたら嫌だなとか、ここまで続けてきたのに、そんなんだったらいいですって言われるのも絶対嫌と思ってたから、まさかそこで書いたとも言えず。そしたら、ある日突然、『プロレスどうでしょう?』って提案してもらって、もう限界ギリギリの中『やります! やりましょう!』と(笑)」
○「誰よりも『エンタの神様』を神様と思ってます(笑)」
起死回生の一手。だが、精神状態はギリギリだった。マジャ・コングのネタが生まれるのがあと少し遅かったら、芸人をやめていたかもしれないという。
「本当によくないですけど、借金もあるし、当時はちょっと腐ってたんです。実は、『エンタの神様』の出演が確定する前に、ルミネで『エンタの神様』用に考えてるネタをかけてくれと言われたことがあって。でも、急にはできないので、自分なりに考えて、普段よりももっとパンクっぽい格好で漫談をしたんですけど、そのネタがダメで、たまたまその1回だけでまたゴングショーからだと言われたんですよね」
「『エンタの神様』も1回お蔵入りになってるし、いつ出られるか分からない。今まで頑張ってきたけど、ちょっと違うことをやったら急にゴングショーに落とされる。私、もう吉本をやめようと初めて思って。その時に唯一、構成作家の山田ナビスコに『山田さん、私もう考えます。ちょっときついかもしれないです』と相談したんです」
「当時、ペナさん(※ペナルティ)のイベントに出させてもらってたんですけど、私がゴングショーに落ちちゃったので、『そんな人間がペナさんのイベントには出れません。上がるまで休ませてください』と言ったら、山田さんが『分かった。止めはしないけど、ペナさんには伝える』と。私の中では、ゴングショーで上がって、ペナさんのイベントにもう一度出て、やめようと思ってたんですね」
「そしたら、今まで電話なんかかかってきたことないのに、まず、ヒデさんから電話がかかってきたんですよ。それが、たまたまロケの合間だったんで、『すみません。今、横浜でロケやってて』と言ったら、『ロケやってんだ!』って、ヒデさんの声が弾んでるんです。最初、『今何してる?』って、ちょっとお兄ちゃん声だったんですけど、声の感じが変わって、『高円寺の近くに車の修理で来てて、まちゃご飯どうかなと思ったんだけど、ロケ行ってるんだったらいいわ!』と」
「ヒデさんは何も言わなかったですけど、仕事してるっていうので、こんなに声が弾んでるってことは、止めようとしてくれてたのかなと思ってて。その後にルミネに行ったら、ワッキーさんが楽屋で寝転がってて、『まちゃ、聞いたぞ』って。『すみません、ご迷惑おかけして』って言ったら、ちょうどワッキーさんが『筋肉番付』(TBS系)でフィーチャーされ始めてる時期だったので、『いやさ、俺、ちょっと希望の光が見えてんだよ。このまんまいけたら、絶対お前のこと引っ張るから』と言ってくれて」
「なんか、そこまで言ってくれたのがすげえうれしくって。『とにかく結果を出すまでというか、ペナさんのイベントに戻るまで中途半端な状態ではやめたくなくて、『分かりました。待っててください』と言ってるところで、『エンタの神様』です。もう本当に全部が危ないところだった。だから私はたぶん、誰よりも『エンタの神様』を神様と思ってます(笑)。おかげで借金も返せましたし!」
●氣志團にギターウルフも! 豪華なアーティストたちがゲスト出演するライブを開催
○『まちゃまちゃ30年祭&生誕祭「独身披露宴」』を開催
自身が芸人デビューするきっかけになったオーディションでMCをしていたペナルティの二人。そんな縁深く、大好きな先輩からの愛と、結果的に人生を大きく変えることになる『エンタの神様』のおかげでつながったまちゃまちゃの芸人生活も今年で30年。
5月7日には、芸歴30周年と自身50歳の誕生日を記念するライブ『まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭「独身披露宴」』を、東京・Zepp Shinjukuで開催することが決まっている。ゲストには、氣志團・ギターウルフ・怒髪天・ピーズ・ニューロティカと、まちゃまちゃ自身が大ファンであり、特別な思い入れのある豪華なアーティストたちを迎える。
「20周年の時も同じアーティストさんを呼んで、新宿LOFTというライブハウスでイベントをやらせてもらったんですけど、今回30周年のライブにも出演していただけることになりました。ほかにももちろん数えきれないほどたくさんいるんですけれども、自分の30年の中で、より身近に支えてくれたというか、私がテレビに出ようが出まいが、面白かろうがつまらなかろうが、ずっと応援してくれている方々です」
「ニューロティカなんて初めて会ってすぐ、新宿LOFTのライブに呼んでいただきましたし、ピーズは私が中学校の時からずっと聴いてるバンドで、MVに出させていただいたり、色々お手伝いさせていただいたり。怒髪天は私が東京に出てきた時にはちょうど活動休止してたんですけれども、モリマンのモーリーさん(※ホルスタイン・モリ夫)が札幌の同郷という事もあり、拠点を札幌にする時に『まちゃをよろしく』と、怒髪天の増子さんに言ってくれて、本当にすごく気にかけてくださって」
ライダースジャケットの下に着ている『まちゃまちゃ30年祭&生誕祭「独身披露宴」』Tシャツは、モリ夫がプレゼントしてくれたという。
「ギターウルフも私が大好きで、『極すれすれガレッジセール』(TBS系)で私がウルフ神崎を名乗っていた理由はここにあるんですけれども、ギターウルフのライブでもギターウルフのライヴ映像に最前列で映り混んじゃったりするくらい好きで(笑)。今は、シマネジェットフェスというものを、ギターウルフさん主催で開催されてるんですけど、『MCはまちゃまちゃ以外考えられない』と言ってくれて、一緒にやらせていただいていたり」
「そして、氣志團は、綾小路とは生まれた病院が一緒で中学校のクラスメイト、その隣のクラスには白鳥雪之丞がいるという関係で。私も綾小路も東京に出てきて、初めて住んだ街が偶然同じで再会して、やっとバンドが動き始めるって言ったのが、まだ4人の頃の氣志團だった。私はもう芸人をやってたので、コントで使う小道具のティアドロップのサングラスをかけてライブに行ったら、『お前はずっとオシャレだな(笑)』と言ってくれて、その瞬間から私の第2の青春が始まって」
綾小路翔と一緒に表紙を飾った雑誌『Bollocks No.029』(シンコーミュージック)を見せると、懐かしそうにページをめくっていた。
「それからずっと氣志團のライブはどこでもヒッチハイクしてでも観に行ってたし、今も全国に観に行ってる。だから、中学校の時の夢を叶えさせてくれてるんですよね。いろんなバンドのライブで地方に行きたいけど行けなかった、あの時に押さえてたものを今、氣志團に全部ぶつけてるんですけど、それを彼も分かってくれてると思うんです」
「初めて飛行機で福岡に辿り着いた時は『まちゃ、今日何で来た?』、『飛行機』、『うおー!』みたいなふうに楽屋で盛り上がってましたね。だから、氣志團に関してはもう存在してくれてマジでありがとうという気持ちで。彼らがいなかったら、もう地元に帰ってたかもしれないですね」
「そんなアーティストの皆さんにも出演していただけるということで、今はもう大張り切りで準備に右往左往してるところです。あえてこのご時世に、女が言いそうな事って言い方しますけど、自分へのご褒美ですわ(笑)!」
■プロフィール
まちゃまちゃ
1976年5月7日生まれ。千葉県君津市出身。地元千葉のPARCOで開催されていたお笑いオーディションを経て、芸人デビュー。お笑い番組『エンタの神様』(日本テレビ系)出演をきっかけにブレイクを果たした。今年5月7日、芸歴30周年と当日迎える50歳の誕生日を記念したライブ『まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭「独身披露宴」』を、東京・Zepp Shinjukuで開催。このライブには氣志團・ギターウルフ・怒髪天・ピーズ・ニューロティカと豪華なアーティストたちがゲスト出演する。