Microsoftが「Xbox Game Pass Ultimate」を大幅値下げ、ただしCall of Duty新作追加は1年後に
Microsoftが、2025年10月に50％値上げした「Xbox Game Pass Ultimate」を大幅に値下げすることを表明しました。Xbox部門のアシャ・シャルマCEOは「多くのプレイヤーにとって高くなりすぎた」と述べています。
Game Pass Ultimate has become too expensive for too many players. Starting today, we’re dropping the price from $29.99 to $22.99/month.
Future Call of Duty titles will no longer join Game Pass Ultimate on day one. They will join this tier the following holiday after launch (about…— Asha (@asha_shar) April 21, 2026
Xbox Game Pass Ultimate Price Update - Xbox Wire
https://news.xbox.com/en-us/2026/04/21/xbox-game-pass-update/?ocid=XGP_soc_omc_xbo_tw_Text_lrn_4.21.A
https://www.ign.com/articles/xbox-game-pass-price-drop-opinion
Xbox Drops Prices For Game Pass Ultimate And PC Game Pass But New Call Of Duty Games Will No Longer Join The Library At Launch - Game Informer
https://gameinformer.com/2026/04/21/xbox-drops-prices-for-game-pass-ultimate-and-pc-game-pass-but-new-call-of-duty-games
Xbox Game Passは、Microsoftが提供しているゲームのサブスクリプションサービスです。もともとは「Core」「Standard」「Ultimate」の3プラン構成でしたが、2025年10月に「Essential」「Premium」「Ultimate」に改組。CoreからEssential、StandardからPremiumはプラン名変更に伴う価格変更はありませんでしたが、Ultimateのみ、月額19.99ドル(約3190円)から29.99ドル(約4780円)へ、1.5倍に値上げされました。日本でも月額1450円から月額2750円へと値上げされています。
しかし2026年2月、長年にわたってXboxの責任者を務めてきたフィル・スペンサー氏がMicrosoftを退職。後任CEOとなったアシャ・シャルマ氏が改革に着手しました。
Microsoftのゲーム部門の責任者フィル・スペンサーが退職 - GIGAZINE
シャルマ氏はXbox Game Pass Ultimateについて、「多くのユーザーにとって高くなりすぎてしまった」と言及し、価格を月額22.99ドル(約3660円)へ23％値下げすることを表明しました。日本では月額2750円から月額1550円への値下げとなっています。
XBOX GAME PASS に加入して、次のお気に入りのゲームを見つけよう| Xbox
https://www.xbox.com/ja-JP/xbox-game-pass
ただし、単なる値下げというわけではなく、人気タイトルである『Call of Duty』シリーズについて「発売日にXbox Game Pass Ultimateへ追加」されることはなくなり、発売されてから次のホリデーシーズン(およそ1年後)に追加されるというスケジュールに変更されるとのこと。すでに「Xbox Game Pass Ultimate」で遊べるタイトルについては引き続きプレイ可能です。
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