すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、4月28日午前9時から、「スパイシーキーマカレー丼」を販売する。

スパイシーな味わいがこれからの暑くなる時期にぴったりの「スパイシーキーマカレー丼」が、今年もすき家に登場する。

「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品。キーマカレーは、鶏と豚の合い挽き肉、大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使い、食べ応え抜群に仕上げた。具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスが調和した、暑くなる時期に食欲をかき立てる一品を堪能してほしいという。

辛さを自由自在に調整できる、別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、よりスパイシーな味わいへの変化を楽しめる。

同時に、キーマカレーのスパイシーな味わいとミックスチーズのコクが相性抜群の「チーズスパイシーキーマカレー丼」や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」も販売する。

ぜひこの機会に、すき家やおうちで「スパイシーキーマカレー丼」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

スパイシーキーマカレー丼：（並盛）690円／（ごはん大盛）740円

チーズスパイシーキーマカレ―丼：（並盛）830円／（ごはん大盛）880円

牛あいがけ スパイシーキーマカレー丼：（並盛）950円／（ごはん大盛）1000円

牛あいがけ チーズスパイシーキーマカレー丼：（並盛）1090円／（ごはん大盛）1140円

（すべて税込）

［発売日］4月28日（火）

すき家＝https://www.sukiya.jp