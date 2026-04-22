AAA宇野実彩子、出産は「価値観がまたガラッと変わるきっかけ」現在の考え語る
【モデルプレス＝2026/04/22】AAAの宇野実彩子が2026年4月22日、都内にて開催された「サロン専売品『&honey Professional』誕生記念発表会」に與真司郎とともに出席。出産後の変化について語った。
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デビュー20周年を迎えるAAA。宇野はグループ最年少の與について「20年も重ねていくと変化の中でどんどんたくましくなっていく」と成長している姿をそばで見てきたと話した。
さらに、自身の変化については「出産して母になったということは価値観がまたガラッと変わるきっかけでもあって命の尊さを痛感する日々で愛おしさもありながら尊さもあって」と第1子出産を経て考えに変化が生まれたことを吐露。また「一緒にお仕事させていただける皆さんの命の尊さを感じるんですよね。だから今日いまこの瞬間も当たり前じゃない」と日々の活動も改めて大切にしたいと語っていた。
宇野は2024年3月13日に所属事務所を通じ、小山との結婚を発表。2025年6月6日、第1子の出産を発表していた。（modelpress編集部）
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◆宇野実彩子、出産後に変化した考え
デビュー20周年を迎えるAAA。宇野はグループ最年少の與について「20年も重ねていくと変化の中でどんどんたくましくなっていく」と成長している姿をそばで見てきたと話した。
◆宇野実彩子、2025年に第1子出産
宇野は2024年3月13日に所属事務所を通じ、小山との結婚を発表。2025年6月6日、第1子の出産を発表していた。（modelpress編集部）
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