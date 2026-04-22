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賃貸でもOK「壁の穴は最小限に」省スペースなハンガーラックDIYを実現する便利アイテム

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ていねいな暮らしガジェット」が「賃貸OK、STAND BARとラブリコを使って壁面ハンガーパイプと省スペースなハンガーラック＆棚DIY【突っ張らない設置方法】」を公開した。動画では、服が増えて手狭になった部屋のベッド上空間を活用し、賃貸でも導入できる壁面収納を作るDIY工程を紹介している。



動画の序盤では、既存のハンガーラックの収納力と設置スペースに課題があると説明。その解決策として、アイワ金属の「STAND BAR 4」が登場する。このアイテムは細いピンを石膏ボードに打ち込む仕組みで、「壁の穴は最小限にしつつ、そこそこの耐荷重を持っている」のが特徴だという。



中盤では、実際の作業工程を公開。1x4材にパーツを取り付け、壁に固定していく。水平器を使って慎重に位置を決め、完成した棚にはファルカタ集成材を使用。さらに、下部には突っ張りポールを流用したハンガーパイプを取り付け、「デッドスペースを有効活用できて非常にいい」と語った。



終盤では、平安伸銅工業の「LABRICO（ラブリコ）」を活用した別のハンガーラックも披露。ベッドの足元に2x4材を立てて両面使いの収納にし、「収納力はめちゃくちゃ高いです」とその仕上がりを絶賛した。賃貸物件でも壁の穴を気にせず挑戦できる今回のDIYアイデアは、洋服や小物の収納場所に悩む人にとって大いに参考になりそうだ。