《せめて人の顔は映らないように撮るとかは出来ないのかな？誰にも迷惑かけないならディズニーでTikTok撮ることは全然良いとは思うけど》

【写真】「インフルエンサーはなんでいいの？」物議を醸したさくらのTikTok動画

《後ろの人ガッツリ写ってるのにモザイクかけないのWWWW》

《Kが炎上してインフルエンサーはいいの何でなの！！！！》

フォロワー数320万人超えインフルエンサー

TikTokのフォロワー数320万人超えのインフルエンサー、さくらが4月9日に東京ディズニーリゾートで撮影したTikTok動画を公開。その動画には、動画に映り込んだほかのゲスト（来場者）にモザイクがかけられていなかったことからコメント欄では上述のように物議を呼ぶことに。

「最近、ディズニーでTikTokを撮ることに対して、関係のない人の顔が映ることや場所の占有などがネット上を中心に問題視されており、賛否両論を呼んでいます。動画によっては炎上を招くことになり、炎上が怖くてディズニーではTikTokを撮れない、という人もいるようです」（全国紙記者）

そこで、週刊女性PRIMEは東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドにディズニーランド、ディズニーシーの園内でのTikTokの動画撮影について見解を聞いた。

そもそも、ディズニーランド、ディズニーシーの園内でTikTok動画の撮影自体はしても大丈夫なのか。

「パーク内での撮影は、個人でお楽しみいただく範囲内であれば可能です。パークでの素敵な思い出を撮影してお楽しみください。なお、すべてのお客様に快適にお過ごしいただくため、商業目的の撮影や他のお客様のご迷惑となる撮影はご遠慮いただいております」（オリエンタルランド広報、以下同）

ディズニー場所の占有について

《ディズニーの休憩場所でTikTok撮ってる人多すぎて邪魔！》とネット上ではTikTokの動画撮影による場所の占拠について不満の声も。

TikTok動画を撮るための場所の占有について、

「パーク内では、撮影をお楽しみいただけますが、他のお客様のご迷惑となる行為やパークおよびその関連施設の営業または運営の妨げになる行為、ならびにこれらのおそれのある行為に該当する場合はご遠慮いただいております。

ご来園いただいたすべてのゲストが楽しく快適にお過ごしいただけるよう、他のお客様のご迷惑となる行為はご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします」との回答が。

動画で映り込んだゲストにモザイクをかけないことが炎上につながっているが、撮影者以外のゲストはモザイクをかけるべきなのか聞いた。

「パークでの撮影は、他のお客様のご迷惑とならない範囲で、私的利用の目的であればお楽しみいただけます。撮影に際しては、他のお客様のプライバシーや肖像権にご配慮いただきますようお願いいたします。なお、個別の事象に関する詳細はお答えしておりません」

夢の国であってもほかの人に迷惑がかからないか常に配慮が必要なことは忘れてはならない。