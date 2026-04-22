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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「ハイスペカップルにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、26歳の医師と広告代理店勤務のカップルが登場し、リアルな金銭事情や仕事への価値観、将来の夢について率直に語っている。



街中で声をかけられた20代のカップル。女性はデジタル系の広告代理店に勤務し、男性は国立大学出身の医師として働いているという。二人の出会いは大学時代のダンスサークルで、女性は知人のルームメイト経由でサークルに入り、そこから交際に発展したと明かした。



気になるお給料事情について質問されると、女性は「手取り40もいかないくらい」と回答。一方、男性は「リアル額面で1000万くらいですね」と答え、若くして高い収入を得ていることが明らかになった。仕事を選んだ理由について、女性は学生時代のダンス経験を挙げ、広告の仕事も「見ている人の心を動かすことができるっていう表現方法だなと思って」とそのやりがいを語る。男性は整形外科を志望しており、過酷な勤務状況について「マジでいつ呼ばれるかわかんないんで」と苦労をにじませつつも、幸せを感じる瞬間は「帰る時」と「当直じゃない日」と答え、笑いを誘った。



将来の夢について問われると、男性は「とりあえず表参道に指輪を買いに来てみたいな」と、プロポーズをほのめかすような発言。隣でそれを聞いた女性も笑顔を見せ、「幸せな家庭を築いて幸せに暮らすことです」と答えるなど、終始仲睦まじい様子が印象的だ。動画の終盤では、貯金額について女性が「3桁はいかない」、男性が「3桁以上」と明かす場面も。若くして確固たるキャリアを築きながらも、等身大の幸せを大切にする二人の姿が垣間見えるインタビューとなっている。