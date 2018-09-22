◆アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ） ▽準決勝 シャバブ・アルアハリ０―１町田（２１日、プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）

サウジアラビア・ジッダで準々決勝以降が集中開催されているＡＣＬＥで、町田はシャバブ・アルアハリ（ＵＡＥ）に１―０で勝利し、決勝へ進出した。決勝は２５日（日本時間２６日未明）に、前回大会王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。

５日のＦＣ東京戦で負傷し、準々決勝もベンチ外だったＦＷ相馬勇紀が先発に復帰。すると帰ってきた大黒柱が先制点をもたらした。前半１２分、相手のバックパスが短くなったところを見逃さずに敵陣でボールを奪うと、ＧＫをかわしてゴール右へ流し込んだ。

ボール保持率は相手が優勢だったが、町田の組織的な守備は崩れず、粘り強く相手にゴールを割らせない。後半１９分にはＣＫの流れから相手にネットを揺らされるが、オフサイドと判定されノーゴール。後半アディショナルタイム２分にもＦＷバラにゴールを決められたが、ＤＦ望月ヘンリー海輝がまだピッチに入る前にプレーを再開したため、ＶＡＲ判定の末にゴールが取り消された。

これで日本勢は４大会連続（２２年・浦和、２３〜２４年・横浜ＦＭ、２４〜２５年・川崎）の決勝進出。神戸が準決勝で敗れたため、日本勢による決勝はなくなったが、神戸の思いも背負い、町田が初出場初優勝の快挙を狙う。