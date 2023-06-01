【トミカプレミアムRacing グッドスマイル 初音ミク AMG 2025 Ver.】 【トミカプレミアムRacing DENSO KOBELCO SARD GR Supra】 4月18日 発売 価格:各1,980円

トミカプレミアムをさらにハイディテール化！レーシングカーをより緻密に再現するトミカプレミアムRacingシリーズに新たに2台が登場！日本最大の人気を誇るGTカーレースシリーズ「SUPER GT」に参戦する「グッドスマイル 初音ミク AMG 2025 Ver.」と「DENSO KOBELCO SARD GR Supra」の2車種がラインナップされました！

【トミカプレミアムRacing 2026年4月】

左：グッドスマイル 初音ミク AMG 2025 Ver.、右：DENSO KOBELCO SARD GR Supra

トミカプレミアムRacingは2024年にシリーズスタート。トミカプレミアムをさらにさらにディテールアップさせ、華やかなレーシングカーの車体全体はもちろんのことタイヤに至るまで塗装とプリントによってスポンサーデカール等も忠実に再現し、とにかく実車のディテールをトミカサイズにこれでもかというくらい施しているシリーズです。これまでにたびたびリリースされトミカの一大ジャンルを確立しつつある大人気のシリーズです。

今回は日本で行なわれている（マレーシア戦も復活 ※2026年は開催中止）GTカーレースシリーズ「SUPER GT」に参戦する車両からGT300のメルセデスAMG GT3とGT500のGRスープラをモデル化しています。

GT300はボーカロイド・バーチャルシンガーである初音ミクを車体にあしらう「GOODSMILE RACING（グッドスマイル・レーシング）」チーム、GT500は名門「TGR TEAM SARD（ティージーアール・チーム・サード）」チームの車両が選ばれました。

【今回のモデルとなったのはこの2車種】

グッドスマイル 初音ミク AMG 2025 Ver.

DENSO KOBELCO SARD GR Supra

本稿ではSUPER GTに参戦するレーシングカーをウルトラディテールで再現するトミカプレミアムRacingを詳細に紹介します！

「トミカ新車インプレッション」関連記事はこちら

「トミカ新車インプレッション202年4月」レビュー目次

▼SUPER GT参戦のレーシングカーがトミカプレミアムRacingに登場！

▼グッドスマイル 初音ミク AMG 2025 Ver.

▼DENSO KOBELCO SARD GR Supra

(C) ＴＯＭＹ

(C) 望月けい / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro directed by コヤマシゲト