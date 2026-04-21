個性的な魅力がキラリ光る、楽天チアメンバー

今季Aクラス入りを目指す楽天を盛り上げる、楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」。ここではNOAさん、UMIさん、YUKINAさん、YUUさんのプロフィールを紹介する。

◇NOAさん

宮城県出身で1月31日生まれ。ニックネームは「のあにゃん」。趣味は旅行、おいしいごはん屋さんやカフェをめぐること。大好きなことは「楽しいこと、寝ること」で、苦手なことは「早起きとマジックテープのビリビリ音」。

幼い頃から楽天イーグルスチアダンススクールに通い、チアダンス歴は13年。「エンジェルスになる」という夢を叶え、今季で活動2年目を迎える。昨季、フィールドで得た貴重な経験や学びを糧に「大好きなこの場所でさらに成長し、歴史をつないでいける存在になりたい」と意気込む。

◇UMIさん

東京都出身で11月4日生まれ。ニックネームは「うみちゃん」。趣味は犬と遊ぶこと。携帯の待受画像は「初めて衣装を着た日に同期と撮った写真」。

エンジェルスを志したきっかけは、学校の先輩でOGメンバーでもあるMOMOKAさんの存在。在籍2年目となる今季は「エンジェルスの一員として皆さまと一緒に楽天イーグルスを応援し、元気をお届けし続けたい」という思いから活動継続を決めた。

◇YUKINAさん

埼玉県出身で4月24日生まれ。ニックネームは「ゆっきーな」。趣味はツーリング、着付け。大工からチアリーダーに異例の転身を遂げた。

東北ゴールデンエンジェルスとして活動し、1番うれしかったことは「パフォーマンスしているときに目に入る皆さまの笑顔が本当に毎回うれしいです。私もその笑顔にパワーをいただいています」とコメント。「2026シーズンこそは日本一の景色を皆さまと一緒に見たい」という想いを胸に、自身2年目のシーズンに挑む。

◇YUUさん

宮城県出身で2月22日生まれ。ニックネームは「ゆうちゃん」。趣味はキャンプ。大好きなものは「ガチャガチャが大好き！ ミニチュアでかわいいものや、懐かしいキャラクターものなどつい回してしまいます」。

東北のスポーツチームでのチアリーダー経験を経て、エンジェルスでの活動は今年で2年目を迎える。昨年の活動を通じて触れたファンの温かな笑顔が、現在の活動の大きな励みになっていると語る。「楽天イーグルスをもっと多くの人に知ってもらい、より愛されるチームにしたい」と意気込みを胸に今季に臨む。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）