千葉県市川市動植物園の子ザル、パンチくん。健気にがんばる姿に魅了される人が続出する中、なんと異国の地で“第二のパンチくん”が登場しました。

母親代わりのぬいぐるみをつれて歩く姿が、世界をかけ巡るニュースとなった子ザルのパンチくん。

これはおととい（19日）撮影された映像。大人のサルたちとじゃれるパンチくんですが、その手にはぬいぐるみがありません！

動物園の担当者によると、最近では群れの仲間に迎えられつつあり、ぬいぐるみの出番が少なくなったんだとか。

そうした中、日本から遠く離れた国に“第二のパンチくん”が登場！それが…

ぬいぐるみの上で、ミルクを飲む赤ちゃんザル。これはメキシコの動物園の映像。パタスモンキーの「ユージ」くんです。

子育ての経験が浅く、世話ができない母ザルをサポートするため、ユージくんにはクマのぬいぐるみが与えられています。その様子から現地メディアは、“メキシコ版パンチくん”というニックネームをつけたということです。

ちなみに、パンチくんがいる動物園でも「ユージ」くんは知られていて…

市川市動植物園 安永崇 課長

「このメキシコのお猿さんのことも静かに応援してもらいたいと思う」