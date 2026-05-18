メキシコの天気予報士が金属球型ＵＦＯの画像をＸに投稿し、Ｘユーザーの間で激しい議論を呼んでいる。メキシコ紙エル・ヘラルドが１７日、報じた。メキシコ北東部のヌエボ・レオン州モンテレイの上空に現れた奇妙な金属製の球体が浮かんでいる様子を捉えたとされる画像が拡散している。ネルソン・バルデス氏（＠ｎｅｌｖａｌｄｅｚ）は「モンテレイの複数の住民から、音を発しない金属製の球体を目撃したという報告が伝わっ