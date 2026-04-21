格闘家の朝倉未来が２１日、Ｘを更新。５月１０日のＲＩＺＩＮ５３神戸大会で平本蓮と皇治の対戦が発表されたことに反応した。

両者はスタンディングバウト特別ルール３分３Ｒで対戦する。これを受け、朝倉は「俺が強い奴らと３戦してる間休んで復帰戦、皇治って…笑」と、平本への思いを投稿すると大反響。２０００件超のコメントが殺到し、「もう相手にせず、もっと高みを目指そう」、「気持ち分かりますｗ」、「皮肉効きすぎてて」などの声が並んだ。

朝倉と平本は１８日の会見で舌戦。朝倉が「復活します」と宣言すると、平本が「お前、俺に負けたら引退するんじゃないのかよ。なかったことにしようとしてんじゃねえぞ」と噛みついた。

朝倉は「どうした？」と苦笑い。平本は「検査結果も陰性で。負けたんだよ、お前は俺に」と畳みかけたが、朝倉は「お前、いつまで仮病使ってんの？ようやく薬が抜けたのか」と言い放ち、平本は「また戻してパンパンにしてぶっ飛ばしてやるよ。雑魚が。お前１発も殴られずに失神させられたんだから黙って、またやらせてくださいっていえよ」と応じた。朝倉は「お前、もう１回やったら楽勝で負けるんだよ」と、吐き捨てた。

朝倉は昨年大みそかにフェザー級王者シェイドゥラエフに挑み、１回ＫＯ負け。眼窩底骨折の重傷を負った。その後、現役続行を宣言し、復帰戦と対戦相手が注目されている。

平本は２４年７月の超ＲＩＺＩＮ３で朝倉を１回ＴＫＯで下して以降、怪我などにより長期離脱。２年ぶりの復帰戦となる。