グラビアアイドルで女優の戸田れい（39）が21日、自身のインスタグラムを更新し、産休入りを報告した。

「今日から産休です。よく働いたよく働いた」と報告した戸田。「もうとっくに正期産に入っており、みんなからいつまで働くの！？と心配され続けておりましたが、昨日のお仕事を無事に終え、本日よりお休みに入ります」とつづった。20日にはボートレースの配信に出演していた。

「とは言え、やらなきゃ行けない事が山積みです。とりあえずしばらくメディア仕事はないですが、SNSは更新できる時には今まで通り更新するので、そんなに寂しい思いはさせない、、、は、、、ず」と続けた。

プライベートアカウントを作ったことも報告し、「育児関連の投稿はコチラをメインにするつもりです」とした。

ふんわりした白ブラウスにデニムを合わせたコーデも披露。クレープを手にする写真も披露し、「写真は昨日の自分へのご褒美です」と説明。「さー今日から無職だー」と出産に向けて意気込んだ。

戸田は18歳からグラビアアイドルとして活動し、抜群のスタイルを誇る。23年に結婚を発表。24年には人間ドックで病が見つかり、手術、化学療法を受けたことを公表。昨年12月31日に第1子妊娠を発表し、「年齢も年齢ですし、なんと言っても病気の事もありハイリスク妊娠なので、正直今も不安の方が大きい」と心境を明かしていた。