メガハウスより、『Lucrea 学園アイドルマスター 藤田ことね 世界一可愛い私 Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア（再販）』が、あみあみ含む一部流通限定で案内中であることが発表された。

【画像あり】パステルカラーを基調とし、透き通るような明るい雰囲気を感じさせる衣装を身にまとった藤田ことね

本商品は『学園アイドルマスター』に登場する藤田ことねを、Lucreaシリーズにて1/7スケールで立体化したもの。ゲーム内の【世界一可愛い私】をモチーフに、元気いっぱいで可愛らしさ溢れることねの魅力が再現されている。

身にまとうアイドル衣装はパステルカラーを基調とし、透き通るような明るい雰囲気を感じさせる仕上がり。ヘアバンドや襟には印象的なオーロラカラーも表現されている。台座にはライブやステージをイメージし、ネオンと星がかわいらしく落とし込まれており、ことねと合わせてより“かわいい”を感じられる仕様となっている。

原型製作はミロ、彩色は田中しあん（株式会社ピンポイント）が担当。発売は9月を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）