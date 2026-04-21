BTSの新曲「SWIM」が米ビルボード「HOT 100」で4週連続TOP10入りの快挙

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BTSの5thアルバム 『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」が、米音楽専門メディア「ビルボード」の「Hot 100」（4月25日付）で10位を記録した。

■グローバルミュージシャンとしての存在感の大きさを改めてアピール

「SWIM」は、4月4日付の「Hot 100」で初登場1位を獲得して以来、そうそうたるポップスターたちの新曲が並ぶなかでも1ヵ月にわたり上位に君臨。世界的なヒット曲としての地位を確固たるものにした。「デジタル・ソング・セールス」チャートでは4週連続で首位を記録している。

「Hot 100」は、米国内のストリーミング数、ラジオ放送回数、販売数が総合的に反映されるチャート。大衆的な人気を直感的に示す指標となっている。同チャートでの継続的なヒットは、BTSの音楽のリスナー層が大幅に拡大したことを意味しており、誰もが共感できる普遍的な感情を描いた本作のメッセージが、グローバル市場において支持を集めた結果と言える。

アルバムの成績も好調だ。4月20日に公開された予告記事によると、5thアルバム『ARIRANG』はメインアルバムチャート「ビルボード200」で3位を記録し、4週連続でTOP 3にチャートイン。BTS歴代の同チャートにおける4週目の最高記録『MAP OF THE SOUL : PERSONA』の8位を大きく塗り替える自己最高記録となっている。

ビルボードの2大メインチャートで1ヵ月間続くヒットを記録。BTSは、グローバルミュージシャンとしての存在感の大きさを改めて示している。

(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

※韓国発売日 2026.03.20

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/