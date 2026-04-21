STU48“エース”石田千穂、卒業前に大胆な姿披露→“美尻”が話題に
STU48の石田千穂が、20日発売の『週刊プレイボーイ』18号（集英社）に登場する。
【写真】衝撃の“オトナ”カットを披露したSTU48・石田千穂
石田は、瀬戸内エリアを拠点に活動するSTU48の1期生。デビューシングルから10作連続で選抜入りし、センターを3回務めるなど常にグループをけん引してきたが、5月31日に卒業コンサートを開催予定となっている。ソロ活動では俳優業にも挑戦するなど、活躍の幅を広げ、人気YouTubeコンテンツ『THE FIRST TAKE』でソロ歌唱にも挑戦するなど人気を博している。
そんな石田は22日、メンバーや母親からも言われたという“美尻”が話題となっているサード写真集『天職』をリリース。“史上最高の大人カット”を披露したという同写真集に先行して、大人へと成長した石田の姿を見られる。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか豊田ルナ、奥津マリリ、逢田珠里依、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。
【写真】衝撃の“オトナ”カットを披露したSTU48・石田千穂
石田は、瀬戸内エリアを拠点に活動するSTU48の1期生。デビューシングルから10作連続で選抜入りし、センターを3回務めるなど常にグループをけん引してきたが、5月31日に卒業コンサートを開催予定となっている。ソロ活動では俳優業にも挑戦するなど、活躍の幅を広げ、人気YouTubeコンテンツ『THE FIRST TAKE』でソロ歌唱にも挑戦するなど人気を博している。
そんな石田は22日、メンバーや母親からも言われたという“美尻”が話題となっているサード写真集『天職』をリリース。“史上最高の大人カット”を披露したという同写真集に先行して、大人へと成長した石田の姿を見られる。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは十味、そのほか豊田ルナ、奥津マリリ、逢田珠里依、杉井みぃ、ときちゃんが登場する。