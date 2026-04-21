「リピート確定！」セブン‐イレブン『抹茶スムージー』復活 大阪・関西万博で大人気→全国で話題【詳細】
セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」から『宇治抹茶スムージー』と『香り広がる抹茶スムージー』を、エリア別に順次発売する。
【画像】セブン‐イレブン『香り広がる抹茶スムージー』
『宇治抹茶スムージー』には文久元年創業・165年の歴史を誇る京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶、『香り広がる抹茶スムージー』には1907年創業静岡県藤枝市の老舗茶商「丸七製茶」の抹茶を、それぞれ使用。視覚的にも鮮やかなグリーンと、濃厚な味わい、そして上品な香りが楽しめる。
抹茶スムージーは、昨年の大阪・関西万博の会場内セブン‐イレブン限定で大人気となり、7月後半の販売数が店舗連日合計で100杯を超えるほどに。その後、10月に全国発売されると「抹茶が濃くておいしい！リピート確定！」「万博で飲んで感動し、全国発売を心待ちにしていました！」「ひんやりしたのどごしと、本格的な抹茶の香りが最高！」などSNS中心に大きな反響を集めた。今回、全国のセブン‐イレブンに再登場となる。
■宇治抹茶スムージー
価格：389円（税込420.12円）
発売日・販売エリア
4月21日（火）：福島県、関東
4月28日（火）：北海道、東北（福島県を除く）、新潟県、東海の一部
5月5日（火）：九州
5月12日（火）：関西、中国・四国、沖縄県
■香り広がる抹茶スムージー
価格：389円（税込420.12円）
発売日・販売エリア
4月28日（火）：東海の一部、長野県、山梨県、北陸
■担当者コメント
大阪・関西万博をきっかけに「抹茶スムージー」は大きな注目を集め、国内外のお客様から熱い支持をいただきました。世界規模での抹茶の人気が高まっている中で目指したのは、本格的な抹茶の味わいをセブン‐イレブンならではの手軽さでお届けしたい――そんな想いを込めて開発しました。ぜひ、この一杯で本物の抹茶の豊かな香りと濃厚な味わいをお楽しみください。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのもの
【画像】セブン‐イレブン『香り広がる抹茶スムージー』
『宇治抹茶スムージー』には文久元年創業・165年の歴史を誇る京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶、『香り広がる抹茶スムージー』には1907年創業静岡県藤枝市の老舗茶商「丸七製茶」の抹茶を、それぞれ使用。視覚的にも鮮やかなグリーンと、濃厚な味わい、そして上品な香りが楽しめる。
■宇治抹茶スムージー
価格：389円（税込420.12円）
発売日・販売エリア
4月21日（火）：福島県、関東
4月28日（火）：北海道、東北（福島県を除く）、新潟県、東海の一部
5月5日（火）：九州
5月12日（火）：関西、中国・四国、沖縄県
■香り広がる抹茶スムージー
価格：389円（税込420.12円）
発売日・販売エリア
4月28日（火）：東海の一部、長野県、山梨県、北陸
■担当者コメント
大阪・関西万博をきっかけに「抹茶スムージー」は大きな注目を集め、国内外のお客様から熱い支持をいただきました。世界規模での抹茶の人気が高まっている中で目指したのは、本格的な抹茶の味わいをセブン‐イレブンならではの手軽さでお届けしたい――そんな想いを込めて開発しました。ぜひ、この一杯で本物の抹茶の豊かな香りと濃厚な味わいをお楽しみください。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのもの