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YouTubeチャンネル「shino's channel-主婦の賃貸暮し」が「【100均】コレは買ってよかった…‼︎セリア&ダイソーで︎話題の収納キッチングッズ掃除グッズetc…」を公開した。本動画では、主婦であるshinoさんがセリアダイソーで購入した日用品を紹介し、実際に使用しながら機能性やデザイン性を独自の視点で評価している。

shinoさんは、日常の家事や育児における実用性に加え、モノトーンカラーや好みのキャラクターといった視覚的な心地よさも選定の基準に据えている。特に熱を込めて紹介したのが、ダイソーの「キッチンスポンジ 3層ソフトタイプ」である。「1年近く買うことができなかったの」と語り、ストック用に4袋をまとめ買いする様子から、愛着の深さがうかがえる。

また、細部の掃除に活躍するアイテムとして、セリアの「2WAYミニブラシ」をピックアップ。洗いづらい水筒の蓋やミルクフォーマーの隙間汚れを落とす実演を交え、「期待した以上に良い」「一番くらいに良いかもしれない」と、その洗浄力を絶賛した。

一方で、セリアの「ダイヤカットケース Sサイズ」にワセリンを入れて電子レンジで加熱する検証では、中身がうまく溶け切らない場面もそのまま収録。さらに、セリアの「引っかけられるシャンプーブラシ ハードタイプ」については、十分な長さの突起が頭皮に届きやすく、「意外と心地よくて手放せなくなっております」と実際の使用感を語った。

単なるスペックの羅列ではなく、数日間の使用を経て判明した欠点や検証の失敗も包み隠さず伝えるスタイルは、視聴者が日用品を購入する際の確かな判断材料となる。日々の生活を快適にするための工夫と、率直な視点が詰まった内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:21

企画趣旨：セリアとダイソーの100均購入品紹介
04:27

「期待した以上に良い」2WAYミニブラシの実演
08:01

ダイヤカットケースへの移し替えと電子レンジ加熱検証
10:47

「手放せなくなっております」シャンプーブラシの使用感レビュー
13:09

学童用お弁当グッズの紹介と手作り弁当の披露

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チャンネル情報

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