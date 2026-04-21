元筋肉アイドル・才木玲佳、第1子出産「おかげさまで母子ともに健康」 子宮破裂のリスクも指摘されていた【全文】
タレントの才木玲佳（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。
【写真】小さい手でギュッと…元筋肉アイドル・才木玲佳、第1子出産
かわいい我が子との写真を添えて「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました」と記した。
続けて「子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました。結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています」との思いをしたためている。
才木は1992年5月19日生まれ、埼玉県出身。慶應義塾大学文学部卒業、漢字検定準1級、世界遺産検定2級という頭脳を持つと同時に、プロレスラーとしての活動歴も誇る、元「筋肉アイドル」。2020年、ボディコンテスト「MUSCLE GATE 2020東京」のウーマンズフィジーク、オーバーオールの両部門で優勝。「ゴールドジムジャパンカップ」への出場権を獲得し、同大会で準優勝に輝いた。プライベートでは2024年11月2日に結婚を、25年12月に妊娠を報告していた。
■報告全文
【ご報告】
先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。
無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。
子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました。
結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです。
今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています。
お仕事はもうしばらくお休みをいただき、今後は一児の母としても奮闘していきます！
【写真】小さい手でギュッと…元筋肉アイドル・才木玲佳、第1子出産
かわいい我が子との写真を添えて「先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました」と記した。
続けて「子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました。結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています」との思いをしたためている。
■報告全文
【ご報告】
先日、第一子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。
無事に出産を終えることができた今だから言えることですが、昨年4月に子宮筋腫の手術をしたという既往歴から、子宮破裂のリスクをお医者さんから言われていました。
子宮破裂が起きると母子ともに命の危険があると聞いていたので、妊娠後期は特に、日々大きくなっていくお腹に我が子の成長の喜びを感じるとともに、いつ破裂するかわからないという不安も抱えながら毎日を過ごしていました。
結果的に何事もなく、無事に我が子に会うことができて心底ホッとしています。産声を聞いたときは嬉しさと愛おしさで、自然と涙が溢れてきました。携わってくださった医療従事者の皆さんには感謝でいっぱいです。
今は退院し、すでに新しい生活が始まっていて、毎日の頻回授乳やおむつ替え等で睡眠不足になりながらも、とんっっっっっでもなく可愛くて尊い我が子と幸せな日々を過ごしています。
お仕事はもうしばらくお休みをいただき、今後は一児の母としても奮闘していきます！