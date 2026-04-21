中日は２１日、球団創設９０周年記念企画「あなたが選ぶベストナイン投票」で選ばれたレジェンドＯＢらを歌詞にした「燃えよドラゴンズ！ ９０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ天青の竜たちよ」を制作したと発表した。

作詞・作曲は、歴代の「燃えよドラゴンズ！」シリーズを手掛けた山本正之さんが担当。歌唱は「ザ・クロマニヨンズ」のボーカルである甲本ヒロトさんが務め、先日レコーディングを実施した。４月２９日発売予定の「燃えよドラゴンズ！２０２６ Ｒｏｃｋ ’ｎ’ Ｄｉｎｏｓａｕｒ制覇決行」にカップリング曲として収録される。

また本拠地であるバンテリンドームのオープンデッキや場内などで２４日のヤクルト戦から流れるほか、５月１６日のヤクルト戦、８月１６日の巨人戦の「ＤＲＡＧＯＮＳ ＬＥＧＥＮＤＳ ＤＡＹ」では７回ラッキーセブン時にも流す予定だ。

以下は山本正之さんと甲本ヒロトのコメント。

山本正之さん

「五十何年もの間、燃えよドラゴンズを作って生きてきましたが、球団から依頼を受けたのは初めてでした。いつもこちらで勝手に作って、球団にこれでいいですかって聞いていましたが、本当にお役に立ててとても嬉しいです。歌詞の制作にあたっては、ベストナイン投票でファンのみなさまから集まってきた選手の名前を大事に使って作っていこうと思いました。歌い手を甲本ヒロトさんに依頼したのは、前から歌ってみたいですと言ってくれていたので、90周年記念のこの楽曲以外にないなとオファーしました。 いつの時代のドラゴンズも好きですが、一番盛り上がったのはマサカリ木俣さんの頃だなと、作るときに特に力が入りました。昭和の匂いをプンプンさせていますが、甲本さんはちゃんとそれを分かって歌ってくれました。70 歳を超えたぐらいから、どれだけ売ろうとかではなくて、本当に楽しもうといつもそう思っているので、これもドラゴンズファンのみなさんが一緒になって歌って楽しんでくれればありがたいです。またドラゴンズファンになったばかりの方でも、 ９０年も歴史がある球団なのかと感じて聞いてもらえると嬉しいです」

甲本ヒロト

「山本先生からのオファーはとても嬉しかったです。 これはもうごまかしてもしょうがないので、僕はもともと野球を見る少年ではありませんでした。どこの球団のファンでもなかったです。だけど、燃えよドラゴンズという曲や歌が好きでした。この曲が一緒に歌えるならと、チケット購入して球場に通ったりもしていました。とにかくきっかけはこの曲です。だから今はどこのファンって聞かれたら、もちろん即答でドラゴンズと答えますが、そんなに詳しくないので弱めに言っておきます。 燃えよドラゴンズが歌いたいから球場に行くっていう人もいると思いますし、実際歌ってみて感無量でした。まさか自分がメインボーカルで、フルコーラスで歌う日が来るとは思っていなかったので、光栄なことです。本当はもっと熱烈な中日ファンの方でいっぱい歌いたい人がいると思うので、ちょっと申し訳ないなと思っています。 野球に興味がなかったこの僕がこの曲に惹かれて球場に行ったみたいに、もしかしたら甲本ヒロトが歌っているなら、じゃあドラゴンズを見てみようかなっていう人が一人でもいれば、それはもう役に立ったかなと思います」