読むのが難しいと思う「青梅線の駅」ランキング！ 2位「御嶽」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の季節も落ち着き、新しい環境での生活にも少しずつ慣れてきた方が多いのではないでしょうか。心機一転、普段使い慣れない路線の路線図を眺めてみると、意外な読み方の駅名に驚かされることがあります。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「青梅線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「漢字が難しく読めない」（40代男性／千葉県）、「読み方が幾通りかあり、誤読しそう」（60代男性／福島県）、「『御嶽山』は“御嶽”の読み方が直感的ではなく、初見では正しく読みにくいと感じました。東急池上線の駅名の中では特に読みづらい印象があります」（50代男性／広島県）といったコメントがありました。
回答者からは「いくさばたと読む。軍をいくさと読み、畑をばたと濁らせる組み合わせは、戦国時代の古戦場であった歴史を色濃く反映している。知らない人にとっては、ぐんぱたなどと読んでしまいそうな、インパクトの強い難読地名」（60代男性／大阪府）、「知っている2文字なのに連なると全く読めなかったです」（20代女性／岡山県）、「『軍』と『畑』の組み合わせから読みが想像しづらく、『いくさばた』や『ぐんばた』など迷いやすい。実際の読みと直感が一致しないため難読と感じる」（30代女性／秋田県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「青梅線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：御嶽／38票青梅市御岳本町にある御嶽（みたけ）駅。御岳山への玄関口として、ハイキングや登山客で賑わう駅です。山岳信仰の拠点でもあり、周辺には多摩川の渓谷美が広がります。他の路線では「おんたけ」と読むこともあるため、読み分けに迷う人が多いようです。
回答者からは「漢字が難しく読めない」（40代男性／千葉県）、「読み方が幾通りかあり、誤読しそう」（60代男性／福島県）、「『御嶽山』は“御嶽”の読み方が直感的ではなく、初見では正しく読みにくいと感じました。東急池上線の駅名の中では特に読みづらい印象があります」（50代男性／広島県）といったコメントがありました。
1位：軍畑／65票青梅市沢井に位置する軍畑（いくさばた）駅。かつてこの地で三田氏と北条氏が激戦を繰り広げた「辛垣（からかい）合戦」の戦場（いくさばた）だったことが由来とされています。文字通り「軍」の「畑」と書く力強い名前ですが、その読みは初見では難解です。
回答者からは「いくさばたと読む。軍をいくさと読み、畑をばたと濁らせる組み合わせは、戦国時代の古戦場であった歴史を色濃く反映している。知らない人にとっては、ぐんぱたなどと読んでしまいそうな、インパクトの強い難読地名」（60代男性／大阪府）、「知っている2文字なのに連なると全く読めなかったです」（20代女性／岡山県）、「『軍』と『畑』の組み合わせから読みが想像しづらく、『いくさばた』や『ぐんばた』など迷いやすい。実際の読みと直感が一致しないため難読と感じる」（30代女性／秋田県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)