カバヤ食品は、今年に発売25年目を迎える玩具菓子「ほねほねザウルス」シリーズから、「ほねほねザウルスリバイバル」を4月27日に順次、全国のイオン・イオンスタイルなど（店舗によって、取り扱いのない場合がある）で発売する。

「ほねほねザウルス」は2002年7月に発売し、「ほね」と「恐竜」をモチーフにしたプラキットとチューインガムがセットになった、カバヤ食品オリジナルのロングセラー玩具菓子。各パーツは共通のジョイントを採用しており、全てのシリーズの「ほねほねザウルス」どうしや付属する「スペシャルパーツ」を自由に組み替えたり合体させたりすることができるプラキットは、子どもたちの創造力を刺激し、無限に広がる楽しみ方を提供することで、小学生の男の子を中心に広く支持されている。また、「ほねほねザウルス」の四半世紀の歴史をたどる「ほねほねザウルスワールド in 福井県立恐竜博物館」が5月24日まで好評開催中だ。

今回発売する「ほねほねザウルスリバイバル」は、2017年7月にブランド誕生15周年を記念して発売したモデル「ほねほねザウルス第30弾」のリバイバル製品で、2体分のプラキットが封入された特別仕様。同製品を全種類集めると完成する「ギガントほねほねパラディン」は、通常の「ほねほねザウルス」全種類合体モデルの約3倍の大きさになる。

同社は、「ほねほねザウルス」ブランドの楽しさを、次の世代にも伝えたくなる価値や経験として提供し続けることで、子どもたちの豊かな想像力を育む。

「ほねほねザウルスリバイバル」は、恐竜のほねをモチーフにしたプラキット。全シリーズ共通のジョイントを採用することによって、異なる種類どうしのパーツの組み替え・合体が自由自在になっている。ブランド誕生15周年記念モデル「ほねほねザウルス第30弾」のリバイバルで、全種類集めると超合体「ギガントほねほねパラディン」が完成、大きさは通常版超合体の約3倍となる。

［小売価格］715円（税込）

※店舗によって、価格が異なる場合がある

［発売日］4月27日（月）

※なくなり次第終了

カバヤ食品＝https://www.kabaya.co.jp