「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）

ドジャースの先発・ロブレスキーがまたも好投を見せ、開幕から無傷の３勝目となった。

初回無死から連打で１点を先制されたが、以降はテンポ良い投球を展開。打たせて取って二回以降はスコアボードに０を刻んだ。

５回を終えて７１球。六回は６球全てストライクで三者凡退に打ち取った。

七回２死一、三塁のピンチも動じる様子もなく、２番・ドイルを２球連続の直球で打ち取った。

７回８安打１失点。連打は初回のみで、四死球は０だった。９７球を投げて７２球がストライクで、ストライク率は驚異の７４・２％。標高が高く、ホームランが出やすいクアーズフィールドで攻める投球を貫いた。

ＮＨＫＢＳで解説を務めた新井宏昌氏も「（先制された後も）ストライクが入り過ぎて捕まるのかなと心配しましたけど。いい当たりもされるので、慎重になるのかなと思いましたけど、そんなのお構いなしにドンドンいきますね」と驚く内容だった。

前回１３日のメッツ戦は８回２安打無失点で９０球で２勝目を挙げており、２試合続けて好投。防御率１・８８はリーグ３位となった。