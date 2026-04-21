100均の便利グッズでクオリティ激変！素材にこだわりたい人にもおすすめ！隠れた名品

まつ毛メイクの仕上がりにこだわりたい人におすすめなのが、ダイソーで買えるステンレス製のマスカラコームです。コンパクトで持ち運びやすく、ダマや束感のムラを瞬時に整えて繊細なセパレートまつ毛を実現。プラスチック製とは一線を画す仕上がりで、メイクの完成度をワンランク引き上げてくれる隠れた名品ですよ♪

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商品情報

商品名：マスカラコーム（ステンレス製）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480848600

プチプラでも素材には妥協しない！ステンレス製の実力派アイテム

毎日のメイクで、まつ毛がうまく決まらないことってありますよね…そんな悩み解決してくれるのが、ダイソーの『マスカラコーム（ステンレス製）』です。

見た目は驚くほどコンパクトですが、その実力はかなり本格的。ポーチに入れてもかさばらない、隠れた名品なんです。

コームはステンレス製。折りたたみ式になっているため、細かい歯をしっかり保護しながら収納できるのも安心ポイント。外出先でも気軽に使える携帯性が魅力です。

仕上がりが変わる！ダイソーの『マスカラコーム（ステンレス製）』

実際に使ってみると、ステンレス製の細い歯がまつ毛の一本一本をしっかりと捉え、絡まりやダマをスッとほどいてくれます。

マスカラ後にできやすい束感のムラも自然に整い、繊細で美しいセパレートまつ毛へと仕上げてくれるのが◎

優しくナチュラルに整えるプラスチック製のコームと比べると、その差は一目瞭然。こちらはよりシャープで精密な仕上がりになります。

まつ毛の完成度にこだわりたい方には特におすすめです。

今回はダイソーの『マスカラコーム（ステンレス製）』をご紹介しました。

マスカラをしっかり塗った後に思い通りの仕上がりにならなくても、サッとコームを通すだけでリセット可能。メイク直しのレスキューアイテムとしても非常に優秀です。

歯先がやや鋭利なため、使用時には目元を傷つけないよう慎重に扱う必要がありますが、その分、狙った部分をしっかり解かせるのが魅力。

小回りが利くため、目頭や目尻、下まつ毛などの細かい部分にまで的確にアプローチできます。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。