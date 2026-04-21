Round1 OKAYAMA GT500リザルト

GT500は、38号車がポールからスタートしたものの残念ながら2位。今年から500にステップアップを果たした小林利徠斗選手は、表彰台で悔しさを滲ませた。

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GT300は、87号車に元F1ドライバーのダニール・クビアト選手が搭乗。クラス3位となった小山美姫選手は、スーパーGTで日本人女性として初の表彰台となった。



田中秀宣

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#36/トヨタGRスープラ/坪井翔,山下健太

2位/#38/トヨタGRスープラ/大湯都史樹,小林利徠斗

3位/#12/日産フェアレディZ/平峰一貴,ベルトラン・バゲット

4位/#14/トヨタGRスープラ/福住仁嶺,大嶋和也

5位/#39/トヨタGRスープラ/関口雄飛,サッシャ・フェネストラズ

6位/#16/ホンダ・プレリュード/野尻智紀,佐藤蓮

7位/#100/ホンダ・プレリュード/山本尚貴,牧野任祐

8位/#23/日産フェアレディZ/千代勝正,高星明誠

9位/#24/日産フェアレディZ/名取鉄平,三宅 淳詞

10位/#17/ホンダ・プレリュード/塚越広大,野村勇斗

11位/#8/ホンダ・プレリュード/太田格之進,大津弘樹

12位/#19/トヨタGRスープラ/国本雄資,阪口晴南

13位/#64/ホンダ・プレリュード/大草りき,イゴール・オオムラ・フラガ

14位/#37/トヨタGRスープラ/笹原右京,ジュリアーノ・アレジ

Round1 OKAYAMA GT300リザルト

順位/No./マシン/ドライバー

1位/#777/アストン マーティン・ヴァンテージGT3/藤井誠暢,チャーリー・ファグ

2位/#2/トヨタGR86/堤優威,卜部和久

3位/#31/レクサスLC500h/小高一斗,小山美姫

4位/#4/メルセデスAMG GT3/谷口信輝,片岡龍也

5位/#65/メルセデスAMG GT3/蒲生尚弥,菅波冬悟

6位/#88/ランボルギーニ・ウラカンTt3/小暮卓史,ダニール・クビアト

7位/#96/レクサスRC F/新田守男,高木真一

8位/#52/トヨタGRスープラ/吉田広樹,野中誠太

9位/#6/フェラーリ296GT3/片山義章,ニクラス・クルッテン

10位/#60/レクサスLC500/吉本大樹,河野駿佑

11位/#5/トヨタGR86/塩津佑介,荒尾創大

12位/#666/ポルシェ911GT3/スヴェン・ミューラー,藤波清斗

13位/#7/フェラーリ296GT3/ザック・オサリバン,伊東 黎明

14位/#56/日産GT-RニスモGT3/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ,木村偉織

15位/#87/ランボルギーニ・ウラカンGT3/元嶋 佑弥,松浦孝亮

16位/#32メルセデスAMG GT3/石浦宏明,鈴木斗輝哉

17位/#61/スバルBRZ/井口卓人,山内英輝

18位/#18/メルセデスAMG GT3/小林崇志,新原光太郎

19位/#11/日産フェアレディZ/富田竜一郎,大木一輝

20位/#45/フェラーリ296GT3/ケイ・コッツォリーノ,篠原拓朗

21位/#26/レクサスRC F GT3/安田裕信,リ・ジョンウ

22位/#30/トヨタGR86/永井宏明,平良響

23位/#9/BMW M4 GT3/冨林勇佑,藤原優汰

24位/#62/日産GT-RニスモGT3/平木湧也,平木玲次

25位/#22/メルセデスAMG GT3/和田久,加納政樹

26位/#360/日産GT-RニスモGT3/荒川麟,金丸ユウ

27位/#25/トヨタGRスープラ/松井孝允,洞地遼大

28位/#20/レクサスRC F GT3/平中克幸,清水英志郎

29位/#48/日産GT-RニスモGT3/井田太陽,ジェームス・プル



田中秀宣