動くパンどろぼうが愛らしすぎる！キャラボイスも初公開のアニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾
2026年10月よりNHK Eテレにて放送予定のシリーズ累計550万部を突破した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本「パンどろぼう」を原作としたTVアニメのティザーPV第2弾が公開。
注目のパンどろぼうを演じるのは、声優の朝井彩加さんに決定！ ティザーPVにて愛らしいパンどろぼうのキャラクターボイスを解禁！
あわせてエンディング主題歌アーティストがきゃりーぱみゅぱみゅさんに決定したことも発表されました！
加えて、ティザービジュアルのパンどろぼうの表情が異なる、特別バージョンのビジュアル2種も公開！
そして、4月5日(日)に原作者・柴田ケイコ先生、朝井彩加さん、きゃりーぱみゅぱみゅさんが登壇した、『パンどろぼう』初のファンクラブイベント「いとしのパンくらぶファンイベント2026」のオフィシャルレポート&ダイジェスト映像も公開中です。
ティザーPV 第2弾公開!
2026年10月からの放送に先駆け、ティザーPV 第2弾を公開！
パンをもって駆け回る可愛らしいパンどろぼうの様子と共に、初となる朝井彩加さん演じるパンどろぼうのキャラクターボイスをお楽しみください。
・アニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾｜2026年10月より放送開始！
https://www.youtube.com/watch?v=AxW5wen52lU
エンディング主題歌アーティスト発表!
アニメ『パンどろぼう』のエンディング主題歌を担当するアーティストは、きゃりーぱみゅぱみゅさんに決定しました！
記念して、アーティストコメントが到着。
今後の音源の解禁をお楽しみにお待ちください！
■エンディング主題歌アーティスト きゃりーぱみゅぱみゅコメント
主題歌を担当させていただけるという事で、とってもとっても嬉しいです!
普段から我が子に何度も読み聞かせしている大好きな作品なので、「まさか自分が!?」と驚きました…!
楽曲もとってもかっこよく仕上がっていて、「パン」を何回も連呼しているうちに、気づいたら頭の中もパンでいっぱいになります(笑)。
気づいたら口ずさんで、気づいたらパンが食べたくなる…そんな楽しい一曲です!
マネして歌って踊って欲しいです!!!
ティザービジュアル特別バージョン2種公開!
現在公開中のティザービジュアルとは、パンどろぼうの表情が異なる特別バージョンのビジュアル 2種を公開！
今後も表情豊かなパンどろぼうが続々登場予定！ お楽しみに。
アニメ情報
■タイトル:アニメ『パンどろぼう』
■放送情報:2026 年 10 月より NHK E テレにて放送決定
※放送は変更となる場合がございます
■イントロダクション
まちのパンやからとびだすひとつのかげ
パンがパンをかついでにげていく!?
パンがだいすきなおおどろぼう
パンどろぼうだ!!
あっちへサササッ こっちへサササッ
せかいいちおいしいパンをさがしもとめ
パンどろぼうは きょうもパンやへしのびこむ!
■スタッフ:
原作:柴田ケイコ「パンどろぼう」シリーズ(KADOKAWA 刊)
監督:京極尚彦
副監督:山城智恵
構成:望月真里子(サテライト)
キャラクターデザイン:みやこまこ
リードアニメーター:竹中真吾、原夕佳、袖山麻美、富田恵美(WITSTUDIO)
色彩設計:松谷早苗、堀越智子
色彩設計補佐:曽我早紀子 (RIC)
美術監督:中村千恵子
美術:スタジオ心
撮影監督:清水まさお
撮影:牧野真人、ライトフット
編集:藤本理子(岡安プロモーション)
音楽:藤澤慶昌
音響監督:小沼則義
音響効果:古谷友二(スワラ・プロ)
音響制作:ビットグルーヴプロモーション
アニメーションプロデューサー:増谷大輔
アニメーション制作:シンエイ動画
■キャスト:
パンどろぼう:朝井彩加
■エンディング主題歌:
きゃりーぱみゅぱみゅ
■関連サイト
>アニメ公式サイト:
https://pandorobo-anime.com/
>アニメ SNS:
アニメ公式 X:https://x.com/pandorobo_anime
>「パンどろぼう」作品 SNS:
作品公式 YouTube:https://www.youtube.com/@pandorobo_info
作品公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@pandorobo_info?_r=1&_t=ZS-92IYhbGxIQu
推奨ハッシュタグ:#アニメパンどろぼう
（C）柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会
おいしいパンをもとめて、きょうもはしる。
＜原作情報＞
シリーズ累計 550 万部突破!全7巻発売中
作 柴田 ケイコ
『パンどろぼう』
『パンどろぼう vs にせパンどろぼう』
『パンどろぼうとなぞのフランスパン』
『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』
『パンどろぼうとほっかほっカー』
『パンどろぼうとりんごかめん』
『パンどろぼうとスイーツおうじ』
原作公式サイト:https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/