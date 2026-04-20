2026年10月よりNHK Eテレにて放送予定のシリーズ累計550万部を突破した、柴田ケイコ先生が手掛ける大人気絵本「パンどろぼう」を原作としたTVアニメのティザーPV第2弾が公開。

注目のパンどろぼうを演じるのは、声優の朝井彩加さんに決定！ ティザーPVにて愛らしいパンどろぼうのキャラクターボイスを解禁！

あわせてエンディング主題歌アーティストがきゃりーぱみゅぱみゅさんに決定したことも発表されました！

加えて、ティザービジュアルのパンどろぼうの表情が異なる、特別バージョンのビジュアル2種も公開！

そして、4月5日(日)に原作者・柴田ケイコ先生、朝井彩加さん、きゃりーぱみゅぱみゅさんが登壇した、『パンどろぼう』初のファンクラブイベント「いとしのパンくらぶファンイベント2026」のオフィシャルレポート&ダイジェスト映像も公開中です。

ティザーPV 第2弾公開!

2026年10月からの放送に先駆け、ティザーPV 第2弾を公開！

パンをもって駆け回る可愛らしいパンどろぼうの様子と共に、初となる朝井彩加さん演じるパンどろぼうのキャラクターボイスをお楽しみください。



・アニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾｜2026年10月より放送開始！

https://www.youtube.com/watch?v=AxW5wen52lU

エンディング主題歌アーティスト発表!

アニメ『パンどろぼう』のエンディング主題歌を担当するアーティストは、きゃりーぱみゅぱみゅさんに決定しました！

記念して、アーティストコメントが到着。

今後の音源の解禁をお楽しみにお待ちください！

■エンディング主題歌アーティスト きゃりーぱみゅぱみゅコメント

主題歌を担当させていただけるという事で、とってもとっても嬉しいです!

普段から我が子に何度も読み聞かせしている大好きな作品なので、「まさか自分が!?」と驚きました…!

楽曲もとってもかっこよく仕上がっていて、「パン」を何回も連呼しているうちに、気づいたら頭の中もパンでいっぱいになります(笑)。

気づいたら口ずさんで、気づいたらパンが食べたくなる…そんな楽しい一曲です!

マネして歌って踊って欲しいです!!!

ティザービジュアル特別バージョン2種公開!

現在公開中のティザービジュアルとは、パンどろぼうの表情が異なる特別バージョンのビジュアル 2種を公開！

今後も表情豊かなパンどろぼうが続々登場予定！ お楽しみに。

アニメ情報

■タイトル:アニメ『パンどろぼう』

■放送情報:2026 年 10 月より NHK E テレにて放送決定

※放送は変更となる場合がございます

■イントロダクション

まちのパンやからとびだすひとつのかげ

パンがパンをかついでにげていく!?

パンがだいすきなおおどろぼう

パンどろぼうだ!!

あっちへサササッ こっちへサササッ

せかいいちおいしいパンをさがしもとめ

パンどろぼうは きょうもパンやへしのびこむ!

■スタッフ:

原作:柴田ケイコ「パンどろぼう」シリーズ(KADOKAWA 刊)

監督:京極尚彦

副監督:山城智恵

構成:望月真里子(サテライト)

キャラクターデザイン:みやこまこ

リードアニメーター:竹中真吾、原夕佳、袖山麻美、富田恵美(WITSTUDIO)

色彩設計:松谷早苗、堀越智子

色彩設計補佐:曽我早紀子 (RIC)

美術監督:中村千恵子

美術:スタジオ心

撮影監督:清水まさお

撮影:牧野真人、ライトフット

編集:藤本理子(岡安プロモーション)

音楽:藤澤慶昌

音響監督:小沼則義

音響効果:古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

アニメーションプロデューサー:増谷大輔

アニメーション制作:シンエイ動画

■キャスト:

パンどろぼう:朝井彩加

■エンディング主題歌:

きゃりーぱみゅぱみゅ

■関連サイト

>アニメ公式サイト:

https://pandorobo-anime.com/

>アニメ SNS:

アニメ公式 X:https://x.com/pandorobo_anime

>「パンどろぼう」作品 SNS:

作品公式 YouTube:https://www.youtube.com/@pandorobo_info

作品公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@pandorobo_info?_r=1&_t=ZS-92IYhbGxIQu

推奨ハッシュタグ:#アニメパンどろぼう

（C）柴田ケイコ・KADOKAWA/パンどろぼう製作委員会

おいしいパンをもとめて、きょうもはしる。

＜原作情報＞

シリーズ累計 550 万部突破!全7巻発売中

作 柴田 ケイコ

『パンどろぼう』

『パンどろぼう vs にせパンどろぼう』

『パンどろぼうとなぞのフランスパン』

『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』

『パンどろぼうとほっかほっカー』

『パンどろぼうとりんごかめん』

『パンどろぼうとスイーツおうじ』

原作公式サイト:https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/