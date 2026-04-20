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AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が、「【Claude Code連携も】アンソロピックのデザインAI「Claude Design(クロードデザイン)」完全ガイド｜できること・使い方・活用事例まで全部解説！」と題した動画を公開した。動画では、Anthropicが4月18日に公開したAIデザインツール「Claude Design」について、その特徴から具体的な使い方までを詳細に解説している。



「Claude Design」は、非デザイナーでもチャットにイメージを伝えるだけで、アプリのプロトタイプやスライド資料を自動生成できるツール。実験的な製品に特化したチームである「Anthropic Labs」によって開発された。内部には最新のAIモデル「Claude Opus 4.7」が実装されており、コーディング能力や視覚能力が大きく進化している。最大2576ピクセルの高解像度画像を処理できるようになり、ドキュメントの作成能力も大幅に強化された。ただし、高性能ゆえに利用コストが高く、動画では「比較的早くレート制限に達してしまう可能性がある」と注意を促した。現在はPro、Max、Team、Enterpriseプランのユーザー向けに、研究プレビュー版として提供されている。



後半では、使い方を実演を交えて解説した。トップページ左側のタブから用途を選び、プロンプトを入力するだけでデザインが生成される。スライド資料の作成では、テキスト原稿をアップロードして指示を出すと、用途や方向性のヒアリングを経て生成がスタートする。作成したコンテンツは、色やフォントの微調整が可能なほか、PDFやパワーポイント(PPTX)、HTML形式でのエクスポートに対応する。さらに、Canvaへの直接エクスポートや、生成されたプロンプトをAIエージェント「Claude Code」にインポートして開発を進められるなど、他ツールと連携する拡張性の高さも示された。



その他にも、会社のロゴなどを事前登録できる「Design system」機能や、手書きのスケッチからプロトタイプを生成する機能など、多様な活用法が用意されている。動画では「アイデア出しから仕上げまでを一気に進められる」と評価されているこの強力なツールのリンクは、動画の概要欄にまとめられている。デザイン業務の効率化を目指す人は、導入を検討してみてはいかがだろうか。