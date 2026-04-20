今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月20日（月）〜4月26日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、友人との交流が増えるなど楽しい出来事がたくさんありそう。気になることがあれば、調べたり、挑戦したりすると、フットワークも軽くなるでしょう。楽しいことばかり優先すると、後で大変な作業が待っているかもしれないので気を付けて。恋愛面は、大胆に行動するとうまくいきそう。経験豊富な友人のアドバイスを参考にするのもアリ。
★ワンポイントアドバイス★
親切にしていると、相手の心を大きく動かすことになりそう。“何かしてあげたい”と思ったら行動しましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、友人との交流が増えるなど楽しい出来事がたくさんありそう。気になることがあれば、調べたり、挑戦したりすると、フットワークも軽くなるでしょう。楽しいことばかり優先すると、後で大変な作業が待っているかもしれないので気を付けて。恋愛面は、大胆に行動するとうまくいきそう。経験豊富な友人のアドバイスを参考にするのもアリ。
親切にしていると、相手の心を大きく動かすことになりそう。“何かしてあげたい”と思ったら行動しましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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