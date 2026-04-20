“場を引き締める”物言いでプチブレイク中の女芸人が登場。凄みのある態度に千鳥のノブが「こわっ」「討論番組じゃないんで」と恐れおののく一幕があった。

【映像】討論番組のように女芸人が“場を引き締める”瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

相談にやって来たのは、カーネーションの吉田結衣。歯に衣着せぬ発言で、現在プチブレイク中の吉田に対して、ノブは「楽しいファンタジーの世界だったのに。急に引き締まりますね」と姿勢を正した。

売れ始めている吉田に、ノブが手ごたえのあった番組を尋ねると、吉田は「『あざとくて何が悪いの？』はすごい楽しかったですよ」と答えた。千鳥の2人は出演番組が意外だったようで「ええ〜！？」と驚き。大悟が「ああいうのも対応できるんですか」と質問すると、吉田は「もちろんですよ」と述べ、「あざとくて何が悪いの？」と人差し指を顎に当てるあざとい姿を披露した。ノブは思わず「こわっ！」と声をあげ、吉田は「あざといに怖いって重なります？」と問い詰めた。大悟は「重なるよ」と答え、ノブは「怖かった…」と呟いた。

りなぴっぴについてどう思っているのかと聞かれると吉田は「面白くて可愛らしいと思っていますし。みなさんの期待に応えるためだけに、嫌なことを言って切り抜かせたりはしないですよ」とコメント。ノブは「そんなに引き締めるんですか」と再び震え上がる様子を見せた。

吉田の悩みは「36歳なんですが、結婚したいなと思っておりまして」というガチの相談で、りなぴっぴに婚期を占ってほしいという。りなぴっぴが「いい感じの人は？」と質問すると「全くいないです」と吉田。「お付き合いしている人も、いい感じの人もまったくいないです」と付け加えた。りなぴっぴが「恋愛とかも今はしていない？」と聞くと、吉田は食い気味に「はい！今、そう言いました」とビシッと答えた。吉田のこの姿にノブは「討論番組じゃないので」とツッコミを入れていた。