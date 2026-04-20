新作キターーーーッ！！【サーティワン】の「アイスケーキ」がめっちゃ可愛い♡

【サーティワン】から、人気のフレーバーを贅沢にアレンジした新作のアイスケーキが登場しました。甘酸っぱいベリーと濃厚なチョコが織りなす華やかな見た目は、テーブルに並べるだけで気分を明るくしてくれそうです。今回は、日常のちょっとした贅沢にはもちろん、大切な人への手土産としても喜ばれそうな新作アイスケーキをご紹介します。

断面まで美しい贅沢ケーキ

今回ご紹介する「31 チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」は、箱を開けた瞬間そのビジュアルにうっとりとしてしまいそうな、マーブル模様が美しいアイスケーキです。人気の「ラブポーションサーティワン」のアイスに、しっとりとした食感のガトーショコラが重なり、奥深い味わいが堪能できそうです。

パーティにもぴったり◎ 可愛すぎるビジュアルにメロメロ

斜め上から眺めると、ピンクと白のホイップクリームやハート型のチョコが配置されていて、とても華やかな印象です。均等にデコレーションされたクリームを目安にカットすれば、取り分けもスムーズに行えそう。色彩豊かなデザインは写真映えも良く、家族や友人と囲むひとときをより特別に演出してくれるはず。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里