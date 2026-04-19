携帯電話サービス「J:COM MOBILE」にてシニアなど向け「らくらくスマートフォン Lite」が4月16日に発売！価格は5万2800円

携帯電話サービス「J:COM MOBILE」にてシニアなど向け「らくらくスマートフォン Lite」が4月16日に発売！価格は5万2800円