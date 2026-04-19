フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、18日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演、人と食事に行く時の支払いについて思いを語った。

この日のゲスト・コラムニストでDJのジェーン・スー氏 (52)が、後輩と食事に行った時には自身が支払い、その後でお茶に行った時に、後輩が払うつもりでいたのに、トイレに立った間にスー氏が支払ってしまったことを明かすと、田中は「それはタイミングが悪いね〜」と笑った。

田中は「私はタイミングのプロですから」と言うと、スー氏は「とにかくこの人とご飯行ったら、この人に払わせないためにスクラム組んでますから」と、店の人にも言って田中に支払わせないようにしているとしながらも「それでも、すり抜けて行くからね。気づかれないように」と笑った。

スー氏が「あれ、凄いよね！」と言うと、「凄いでしょう。お会計、一番もめたくないところなの。“お会計こちらです”って持ってこられた時の、“どうする？“っていう一瞬の、あの空気感も嫌なんです。だから気持ちよく“え〜、そうだったの？ありがとう!”って言って、“じゃあ2軒目行こう”とか、いい感じになるようにしたいの」と語った。

ただ、「ごちそうになるのが当たり前みたいな感じになられるのも、ちょっと嫌だなって思いながら、でも、そうしてしまったのは自分だよなって思っていて。全然、当たり前に払うんだよ、こっちが。だけど、一応“ごちそうさまでした”は言われたいな、みたいな。段々、それが普通になってきちゃうんだなあって」と思いを口にした。