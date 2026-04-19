【ノンデリ義父！】一刻も早く立ち去りたい…「お茶は？」するわけねーだろッ＜第6話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第6話 行くわけねーだろ！
【編集部コメント】
このおじさんたちの会話のノリは……。ものすごく気持ち悪……じゃなくて、嫌な気持ちになりますね。自分たちが楽しければいい、相手がどう思っているかの配慮がまったくなされていない一方的な会話に、リサさんも下を向くしかありません。てゆーかお義父さん、なんだかリサさんのことを自分の女と勘違いしているような……。しかもお義父さんとお茶……？ お義母さんと2人で食事をする話は聞いたことありますが、お義父さんと2人でお茶をしたり食事に行ったりするお嫁さんって、世の中にどれくらいいるのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第6話 行くわけねーだろ！
【編集部コメント】
このおじさんたちの会話のノリは……。ものすごく気持ち悪……じゃなくて、嫌な気持ちになりますね。自分たちが楽しければいい、相手がどう思っているかの配慮がまったくなされていない一方的な会話に、リサさんも下を向くしかありません。てゆーかお義父さん、なんだかリサさんのことを自分の女と勘違いしているような……。しかもお義父さんとお茶……？ お義母さんと2人で食事をする話は聞いたことありますが、お義父さんと2人でお茶をしたり食事に行ったりするお嫁さんって、世の中にどれくらいいるのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙