内田理央、沖縄旅行で美ボディ輝く水着姿披露「眩しすぎる」「シルエットまで美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】女優の内田理央が4月17日、自身のInstagramを更新。沖縄旅行での水着姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳女優「最高のショット」と話題の水着姿
内田は「お友達と沖縄旅行に行ってきました ドラマ頑張ったご褒美旅行笑」と綴り、旅行中の様子を投稿。ビーチや旅での様子とともに、広々としたプールの水面から、しなやかなボディラインをのぞかせ満面の笑みを浮かべる水着ショットも披露している。「最高の宿と海とご飯...本当に癒されたぁあああああ」と旅行を満喫したようで「2泊3日をVLOGにしてYouTubeにあげました」と自身のYouTubeチャンネルに動画で公開していることも記している。
この投稿には「水着姿眩しすぎる」「楽しんでいるのが伝わってきて癒やされる」「水の中のシルエットまで美しい」「一緒に旅行に行っている気分になれる最高のショット」「はしゃいでるの可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆内田理央、美ボディ輝く水着姿披露
内田は「お友達と沖縄旅行に行ってきました ドラマ頑張ったご褒美旅行笑」と綴り、旅行中の様子を投稿。ビーチや旅での様子とともに、広々としたプールの水面から、しなやかなボディラインをのぞかせ満面の笑みを浮かべる水着ショットも披露している。「最高の宿と海とご飯...本当に癒されたぁあああああ」と旅行を満喫したようで「2泊3日をVLOGにしてYouTubeにあげました」と自身のYouTubeチャンネルに動画で公開していることも記している。
◆内田理央の投稿に反響
この投稿には「水着姿眩しすぎる」「楽しんでいるのが伝わってきて癒やされる」「水の中のシルエットまで美しい」「一緒に旅行に行っている気分になれる最高のショット」「はしゃいでるの可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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