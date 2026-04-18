奥野壮、プリントジャケット姿でランウェイ 鮮やかアイテムも難なく着こなす【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の奥野壮が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】25歳イケメン俳優、プリントジャケット姿でランウェイ
奥野は、白地にイラストのプリントが施されたポップなジャケット姿で登場。鮮やかな色合いのアイテムも難なく着こなし、ランウェイを歩いた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務めた。（modelpress編集部）
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◆奥野壮がランウェイ登場
奥野は、白地にイラストのプリントが施されたポップなジャケット姿で登場。鮮やかな色合いのアイテムも難なく着こなし、ランウェイを歩いた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務めた。（modelpress編集部）
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