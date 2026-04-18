「ずっと無難ヘア」ならコレ！【40・50代】にドンピシャ♡「上品見えヘア」

扱いやすいからと、無難なヘアスタイルを長く続けている大人女性は、この春を機会にイメチェンを図ってみて。カットやカラーの工夫で今っぽさを取り入れるだけで、グッとおしゃれに見えそうです。そこで今回は、大人女性にぴったりな上品ヘアをご紹介します。

ボリューミーに見えるふんわりレイヤー

ショートボブが人気の今年、同じく注目されるレイヤーをふんだんに入れれば、ふっくらエアリーなボリューム感を演出できます。短くカットしすぎずとも軽さで持ち上がりやすいので、表面には長さを残して後頭部に女性らしい丸みをつけると◎ 顔まわりは前から後ろへ流れるように動きをつけると、曲線が与える華やかな雰囲気も楽しめます。

凛々しくまとめるトレンドカラー

ボブのなかでも今季の主流は、首がすらっと見える短いレングス。そのシャープな切り口は、凛々しく洗練された都会的な美を連想させます。対照的に、顔まわりには柔らかいニュアンスをバランスよくプラス。カラーはトレンドとして支持を集めている暖色系ブラウンを選べば、若々しくはつらつとした印象に仕上がりそうです。

メリハリを生むくびれレイヤー

ボブベースに低めのレイヤーを合わせて、くびれをつけたスタイル。@kitadani_koujiroさんは「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」と紹介しています。毛先のふくらみを抑えながら、キュッとメリハリのついた控えめなひし形を描いているのがポイント。ワンカールだけの簡単スタイリングで、品よく決まりそうです。

奥行き広がる前下がりライン

髪の細さやボリュームのなさをカバーしてくれるのが、奥行きがあるように見える前下がりショート。毛先をスッキリまとめつつ、顔の余白が隠れるようにフェイスラインに沿う長さをキープしているので、若々しいイメージに繋がりそう。束感をつけると、こなれた雰囲気に仕上がります。

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writer：たちばな 菜絵