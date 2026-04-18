台湾系グルメ団体 熊本に分会設立 台日食文化交流の推進強化へ
（東京中央社）台湾の食文化を世界に広め、食を通じた国際交流の推進などに取り組む団体「台湾国際美食創新交流協会」の熊本分会が設立され、17日に熊本県菊陽町で関連イベントが開かれた。
イベントには木村敬熊本県知事や熊本商工会議所の久我彰登会頭ら約160人が出席した。熊本県のキャラクター、くまモンも登場した。
同分会の銭妙玲初代会長は、健やかな食と持続可能な食を理念に、国際的な食文化交流を推進したいと意欲を示した。また熊本と台湾の人情味や文化は似ているとし、グルメを架け橋に双方の交流を深め、日本の高品質な農産品の台湾進出を促進したいと語った。
台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）農業組の王清要組長は、半導体受託製造世界最大手の台湾積体電路製造（TSMC）の工場建設に伴い、台日関係は半導体分野から文化面に広がっており、熊本分会の設立は象徴的な意義があると指摘。台湾の多様な料理が日本の食材や技術と結び付いて新たな産業価値を生み出し、農水産品に関する双方向貿易と地方観光の発展につなげたいと語った。
木村知事は、今年熊本地震発生から10年を迎えたことに触れ、当時の台湾からの支援に感謝を示した。また飲食を通じた相互理解の深化に期待を寄せた。
（戴雅真／編集：齊藤啓介）
イベントには木村敬熊本県知事や熊本商工会議所の久我彰登会頭ら約160人が出席した。熊本県のキャラクター、くまモンも登場した。
同分会の銭妙玲初代会長は、健やかな食と持続可能な食を理念に、国際的な食文化交流を推進したいと意欲を示した。また熊本と台湾の人情味や文化は似ているとし、グルメを架け橋に双方の交流を深め、日本の高品質な農産品の台湾進出を促進したいと語った。
木村知事は、今年熊本地震発生から10年を迎えたことに触れ、当時の台湾からの支援に感謝を示した。また飲食を通じた相互理解の深化に期待を寄せた。
（戴雅真／編集：齊藤啓介）