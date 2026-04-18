ラストにゾッ「アリさんは優しいな」飲んでいたスープの正体に絶望…童話パロディの結末が怖すぎた【作者に聞く】

ラストにゾッ「アリさんは優しいな」飲んでいたスープの正体に絶望…童話パロディの結末が怖すぎた【作者に聞く】