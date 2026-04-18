ラストにゾッ「アリさんは優しいな」飲んでいたスープの正体に絶望…童話パロディの結末が怖すぎた【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ラストを知ると、思わず背筋が凍る――。SNSで話題の5コマ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの新作「ウミガメのスープ」が注目を集めている。一見、誰もが知る童話「アリとキリギリス」のパロディだが、その結末には残酷な真実が隠されていた。
■水平思考クイズと童話の不穏な融合
■アリが振る舞った「おいしいスープ」の正体
冬が訪れ、食料が尽きたキリギリスは、かつてからかったアリに謝罪し、助けを求める。アリは快く彼を招き入れ、温かいスープを振る舞った。あまりの美味さに喜ぶキリギリスだったが、ふと、先に助けを求めたはずの仲間たちの行方を尋ねる。「彼らも巣に招いてあげたよ」と微笑むアリ。その直後、キリギリスはスープの「原材料」に潜む恐ろしい事実に気づいてしまうのだ。
■親しみやすいキャラ設定が引き立てる恐怖
読者からは「やっぱりアリさんはお仕事熱心」「皆にも振る舞ったのか……」といった戦慄のコメントが寄せられている。伊東さんは本作のほかにも「桃太郎」や「鶴の恩返し」など、誰もが知る童話をテーマに描くことが多い。2024年4月には「舌切り雀」を題材にした作品が3.8万いいねを記録するなど、大きな反響を呼んだ。
「多くの人が内容を知っているので、キャラ設定を活かしやすい」と伊東さんは分析する。かわいらしい絵柄と、慈悲深いアリの行動。それらすべてが反転するラストのギャップこそが、伊東作品が持つ中毒性の正体といえるだろう。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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