【20代主婦に聞いた】無印良品で買ってよかった商品3選！ 「味噌汁の味噌を溶かすのに便利」と話す人気商品とは
小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、身近なお店で購入できるお役立ちアイテムです。
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、長野県在住・20代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：長野県
同居者：自分、夫
職業：正社員
世帯収入：1500万円
最近の悩み：料理をする際、レシピ本やスマートフォンの置き場に困る
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、長野県在住・20代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：28歳女性
在住：長野県
同居者：自分、夫
職業：正社員
世帯収入：1500万円
最近の悩み：料理をする際、レシピ本やスマートフォンの置き場に困る
お役立ちアイテム1：「シリコーンジャムスプーン」回答者が教えてくれた最初の商品は「シリコーンジャムスプーン」。税込み1150円で購入可能です。「口の狭い瓶に入った調味料やジャムなどをすくうのにちょうどいい細さ。ちょっとしたあえ物を混ぜやすいですし、シリコンで程よく曲がるのでみそ汁のみそを溶かすのにも使いやすいです。また、ドリンクを混ぜる際にコップで音が立たないのがいい」と魅力を語ってくれました。
お役立ちアイテム2：「シリコーン調理スプーンスモール」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「シリコーン調理スプーンスモール」。税込み394円で購入可能です。「レギュラーサイズより一回り小さいので、小回りが利く。小さめのフライパンなどで調理した際に、かき回しやすい。盛り付けの際にサイズが大き過ぎないため、お皿に盛り付けやすいのも魅力です」と、実際の活用法を語ってくれました。
お役立ちアイテム3：「クレンジング綿棒」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「クレンジング綿棒」。50本入り・税込み1190円で購入可能です。「マスカラが瞼についたときに、くるくると取り除くことができる。アイラインがうまくひけなかったときに、細い方をつかって目じりを描き直すこともできます。また、クレンジングで落とせるような汚れの場所なら、掃除用品として細かい部分のケアにもピッタリです」と教えてくれました。
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)