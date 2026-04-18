子連れで銭湯に行くと、他の客から「今日は厄日だわ。それに」耳を疑う言葉に「生きにくい世の中」

幼い子どもを連れて銭湯に行った知人。そこで体験した周囲の厳しい目について話してくれました。知人から聞いたお話を紹介します。

お風呂の調子が悪い

私は30代の主婦です。

最近、自宅のお風呂の調子が悪く困っていました。

ある日、お湯をためようとすると、ついに全くお湯が出てこない事態に。

すぐ修理を頼んだのですが、来られるのは翌日のお昼過ぎとのことでした。

「それなら、今日は銭湯にでも行こうかな」

そう考えた私は、7歳と4歳の娘を連れて銭湯を利用することにしたのです。

銭湯で

娘たちは、最近公共の場での振る舞いが身に付いてきていました。

銭湯に行ったことはないものの、「迷惑をかけない行動を取れるだろう」と思った私。



ただ、私も銭湯に行くのは久しぶりだったので、ネットでマナーについて調べました。

そしていざ近所の銭湯へ！



初めての場所に娘たちもワクワクした表情を浮かべています。

体を洗ってさっそく湯船に入ろうとすると、突然こんな言葉をかけられました。



「お湯が跳ねないように、静かに入ってよ！」



怒鳴り声に近いものに、私は驚きました。

見ると、先に湯船につかっていた50代くらいの女性が、こちらを睨みつけていることに気が付いたのです。