17日、ニュース番組『大下容子ワイド！スクランブル』（テレビ朝日系）は、京都南丹市で発生した男児遺体遺棄事件を長時間にわたって特集した。連日メディアで報じられている事件だが、同番組にコメンテーターとして生出演した脳科学者の中野信子氏（55）が展開した持論が物議を醸していて――。

同番組では去年12月に男児の母と再婚して養父となった父親が、遺体遺棄の容疑で逮捕され、殺害も認める供述をしていることを取り上げた。すると中野氏は「このニュースをお届けする側が、言うべきではないかもしれないが」と前置きし、「見ている方は、このニュースを見て得られるメリットって何、と思ってしまう」と複雑な心境を吐露。

さらに「お母さんは“子供がいたら再婚するな”というメッセージなんでしょうか。それともお父さんは子供を殺すなよってことですか？」と投げかけた中野氏は、「再婚して幸せに暮らしている人はいっぱいいるのに、再婚している人は、みんなそういう目で見られるのか。野次馬根性を満足させるためだけのニュースはどうかと思う」と問題提起をした。

この中野氏の一連の発言がネットニュースで報じられると、1000件以上のコメントがつくほど注目を集め、さまざまな声があがった。

《さすがに飛躍しすぎ。》

《子供のいるお母さんは再婚するななんて、誰も言ってないと思うんですけどね．．．。》

《再婚すること自体が問題なのではなく、再婚によって環境が変わってしまった子どもの心のケアを第一に考えて欲しいです。》

《別に再婚するなとは思いませんが、このような事件が起きたのもまた事実。》

（すべて原文ママ）

さらに中野氏は「親が味方と限らない場合、子供はどうやって逃げるべきか、手段を教えるものであってほしい」とニュースを報じる意義についても語っており、《極論だが正しい》といった同調する意見もみられた。

「今年1月には学歴詐称問題でニュースを賑わせていた元伊東市長の田久保眞紀氏（55）に対し、“ちょっと人間としてどうかというところもあります”などと厳しく批判していました。中野さんは切れ味鋭い物言いが持ち味のコメンテーターですが、今回は世の中の注目を集める事件にズバッと切り込んだことで波紋が広がってしまったようです」（WEBメディアライター）