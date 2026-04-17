モデルでブランドディレクター、吉川ひなの(46)が16日、自身のインスタグラムを更新し、33年前に世間をざわつかせた懐かしの広告画像を公開した。



【写真】33年前でこれは超衝撃的！頭身、存在感…すべて規格外だった伊勢丹の広告

「ふと送られてきたこの画像」とコメントして公開したのは新聞、あるいは雑誌に掲載されたとみられる百貨店「伊勢丹」の広告。「懐かしすぎて、もはや自分じゃないみたい。」とコメントした。



吉川が13歳だった1993年の広告。驚異的な頭身と、幼さと大人っぽさの間にあるような不思議な存在感が大きな話題となった。



吉川も「このときのことをすごくよく覚えてる。」と強烈に印象に残っていた様子。「長女はもうこのときのわたしの年齢を超えた。なんだか感慨深～い!」と時の経過にしみじみしていた。



フォロワーも「この世に天使って居るんだ!と思いました！」「時代を変えた一枚だよね。素敵すぎる。」と感激。「衝撃の一枚!!地下鉄に貼ってあったのを母親と一緒になんて美しい子なんだと見入ったの。忘れられない瞬間。」と具体的な思い出とともに心に刻まれていることを伝えた。



伊勢丹の広告は大きな話題となり、吉川がモデル、女優として活躍するきっかけとなった。吉川は現在、沖縄在住。17日にはSNSで、8年ぶりに芸能活動を再始動させることを報告した。「子どもたちとの生活は変わらず大切にしながら、わたし自身もできることを少しずつ 久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年振りくらいかな、、!また、お話しできたらうれしいな、なんて思っています」と明かした。



（よろず～ニュース編集部）