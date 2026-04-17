ポケモン新章「ワンダーボヤージュ」突入 新キャラ＆メタモン登場！ビジュアルはGOやSleepなど想起
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）が、5月22日放送回より新章「ワンダーボヤージュ」に突入することが発表された。新たなビジュアルが公開され、新キャラクター、そしてメタモンも登場する。
【画像】新章突入！ピカチュウ大ピンチ 公開された『ポケモン』場面カット
公開されたビジュアルには、リコ、ロイ、ドット、ウルトとポケモンたちのモンスターボールから飛び出してくるような姿が描かれており、この先に待つさらなる冒険を予感させるようなビジュアルになっている。
そして、真ん中にはメタモンと、新しいキャラクターと思われる少女の姿が！リコたちの冒険に彼らがどのように関わってくるのか。また、リコたちの周りには、コライドン、ミライドンやオーガポンといった伝説のポケモンたちの姿もあり、アニポケへの登場に期待が高まる。さらに、『Pokemon GO』や『Pokemon UNITE』、『Pokemon Sleep』を想起させるようなイラストも描かれている。
加えて、「ライジングアゲイン」編の最新PVも公開。映像の中には、スピネルを止めるために全力で奮闘するポケモンたちの姿が映っており、リコたちはピンチ！さらに、ラクリウム・コアも覚醒し…。ラクアを巡る決戦もいよいよ決着の時で、リコたちは力を合わせてスピネルの野望を止めることができるのか。激戦の行方が描かれている。
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開されている。
【画像】新章突入！ピカチュウ大ピンチ 公開された『ポケモン』場面カット
公開されたビジュアルには、リコ、ロイ、ドット、ウルトとポケモンたちのモンスターボールから飛び出してくるような姿が描かれており、この先に待つさらなる冒険を予感させるようなビジュアルになっている。
加えて、「ライジングアゲイン」編の最新PVも公開。映像の中には、スピネルを止めるために全力で奮闘するポケモンたちの姿が映っており、リコたちはピンチ！さらに、ラクリウム・コアも覚醒し…。ラクアを巡る決戦もいよいよ決着の時で、リコたちは力を合わせてスピネルの野望を止めることができるのか。激戦の行方が描かれている。
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開されている。
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