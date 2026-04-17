文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「音現場から・ミキサー裏話」。番組の工場＝スタジオ、その周辺にまつわるさまざまな話題を技術部員がご紹介。番組やイベントの裏話も盛りだくさんです！

●4月17日（金）配信

先日の「武田砂鉄ラジオマガジン」で、前半レギュラーのマライ・メントラインさんが「スタジオの壁面に埋め込まれている不思議な木のスティックは、何のためにあるのだろう？」というお話をされていましたね。

その時は「音を吸収するもの」という結論に落ち着いていましたが、もう少し詳しく説明すると、あれはスタジオ内の不要な反響を抑え、音響特性を向上させるための装置です。メーカーからは「Acoustic Grove System（AGS）」という名称で販売されています。

また、スタジオの壁面で表面が布になっている部分の内部には、グラスウールが入っており、音を吸収してくれています。スタジオ内には窓ガラスやアナウンステーブルなど音を反響させる部分もあり、その反響音がマイクに入るとオンエアが聴きづらくなるため、この吸音部分はとても大切です。

あの「木のスティック」は、主に生放送で使用する１～３スタに設置されています。謎の存在に思われながらも、日々音質向上のために活躍してくれているのです。