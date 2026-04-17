映像美も機能も妥協なし！倍速×量子ドットで臨場感あふれる映像体験を楽しめる【ハイセンス】4KスマートテレビがAmazon限定で好評販売中！
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倍速パネルで動きもクッキリ！量子ドットの美しさを堪能できる【ハイセンス】スマートテレビがAmazonで販売中！今すぐチェックしよう！
臨場感溢れる視聴体験、E7N PROシリーズ。別格のコントラストと驚異的な色彩表現。Mini LEDの圧倒的品質で、倍速を超える滑らかさを実現。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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アクションゲームなど迅速な反応を求められるジャンルで、リアルタイムで素早く応答することができ、圧勝のゲームプレイを体験できる。連続性と打撃感が求められるゲームも滑らかに。次世代のゲーム体験を存分に楽しもう。
VIDAA OS搭載により、Netflix、Amazon Prime Video、ディズニープラス、YouTube、FODなど、人気の動画配信アプリが初めから内蔵。追加のダウンロードは不要。さらに、VIDAA Voiceを使用することで、音量調整、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で簡単に操作できる。
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スマートフォンの画面をテレビに簡単にシェアできる機能を備えている。iPhoneやAndroid端末に対応し、動画コンテンツだけでなく、スマートフォンで撮影した写真やビデオも大画面で楽しめる。
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