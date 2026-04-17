LuckyFes’26ステージ出演権をかけた「Battle to LuckyFes」、1,132件の応募から34組が音源審査を通過
8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）に国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）で開催される＜LuckyFes’26＞への出演権をかけたオーディション「Battle to LuckyFes’26」の音源審査が実施され、エントリー総数1,132曲の中から34組が選出され、そのアーティストが発表となった。
音源審査選出アーティスト（50音順）
aimi / IRIS MONDO / Alé / 左沢颯樹 / ANEMONÉ / WHISPER OUT LOUD / VIDA Hollywood / MC MOGURA / 大平一心 / ALL iN FAZE / おちよ。 / on Bleed / カフネ / KAWAUSO NIGHT QUESTION…? / K!-Ki / 来島エル / Cuon / Kudos Vein / GeTO / THINGS / 零[Hz] / 平葵 / tuduri / DON VOLG / night roomers / NaUTS / ノウルシ / 灰かぶり / hatata / FLAPPER / mekakushe / Moral & Pureness / redraw / lilsae
審査委員はLuckyFes企画プロデューサーDJ DRAGON、BARKS会長の烏丸哲也、LuckyFM編成事業部の鴨川貴史と首藤美穂、TuneCore Japan野邊拓実が務めており、第一次審査、第二次審査と2度にわたる音源審査を経て選出されたこの34組は、第三次選考となる動画審査へと進み、そこから8組程度が選出される予定となっている。
第三次選考を勝ち進んだ数組は、最終審査として2026年6月7日にライブハウス「下北沢BASEMENTBAR」にて、有観客でライブ審査が実施される。こちらの様子はLuckyFMの番組やBARKSの記事でも紹介される予定となっている。
「Battle to LuckyFes’26」
・音源1次審査：2026年3月
・音源2次審査：2026年4月
・動画審査：2026年4月吉日
・最終ライブ審査：2026年6月7日（日）時間未定＠下北沢BASEMENTBAR
オーディション（受付終了） https://www.tunecore.co.jp/wanted/battle-to-luckyfes26
＜LuckyFes’26＞
2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）
＠国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
■LuckyFes5つのコンセプト
1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して
2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し
3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり
4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて
5.安心安全：熱中症対策を万全にする
＜LuckyFes’26＞チケット
1日券：大人 14,000円、中高生 7,000円（税込）
3日通し券（5周年特別価格）：大人 28,000円（税込）、中高生 14,000円（税込）
4日通し券（5周年特別価格）：大人 38,000円（税込）、中高生 19,000円（税込）
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外）
第二次先行（抽選）
プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」／ローソンチケット
2026年4月1日（水）12：00〜4月21日（火）23：59
当選発表/入金開始：2026年4月25日（土）15：00〜
LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/
LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://r.funity.jp/ibatick
ローソンチケットLuckyFes特設ページ：https://l-tike.com/luckyfes/
海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応
LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026
※ふるさと納税
茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes’26のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。
【8/8 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/9 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/10 1日券】LuckyFes’26チケット
【8/11 1日券】LuckyFes’26チケット
※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。
【個人協賛：8/8入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/9入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/10入場分】LuckyFes’26チケット
【個人協賛：8/11入場分】LuckyFes’26チケット
※『個人協賛』は、中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません。
＜LuckyFes’26＞駐車券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
貸出駐車場：西駐車場／第1駐車場／第2駐車場
・西駐車場 3,500円（税込）
・第1駐車場 3,000円（税込）
・第2駐車場 3,000円（税込）
・障がいのある方／マタニティ／車イス利用者専用 西駐車場 3,500円（税込）
・オートバイ（二輪車）専用 西駐車場 2,000円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes’26＞テント券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
・ファミリーイーストテントエリア ※小学生以下のお子様連れのみ購入可 3,000円（税込）
・ファミリーウエストテントエリア ※高校生以下のお子様連れのみ購入可 1,500円（税込）
・フォレストテントエリア（イースト） 3,000円（税込）
・グリーンテントエリア（ウエスト） 1,500円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
＜LuckyFes’26＞駐車券＋テント券
販売期間：3月10日（火）正午〜 ※売り切れ次第終了
・ファミリーイーストテント付駐車券【西駐車場】 ※小学生以下のお子様連れのみ購入可 6,500円（税込）
・ファミリーウエストテント付駐車券【西駐車場】 ※高校生以下のお子様連れのみ購入可 5,000円（税込）
・フォレストテント（イースト）付駐車券【西駐車場】 6,500円（税込）
・グリーンテント（ウエスト）付駐車券【西駐車場】 5,000円（税込）
駐車券/テント券販売ページ：https://luckyfes.com/ticket/
アクセスバスツアー
各駅から会場直結のアクセスバスツアーを募集していますので是非ご活用ください。
【東京駅・新宿駅・池袋駅・横浜駅 発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：7月24日（金）まで
https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=656a8cf123c04d1b8093317c
【横浜駅・発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：7月24日（金）まで
https://n-tabeat.jtb.co.jp/tabeat/List.aspx?tourno=47f67913cc3848aab2cdc855
【つくば駅発着のアクセスバスツアー】
お申込み期限：8月6日（木）まで
https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2612/
【茨城空港発のアクセスバスツアー】
お申込み期限：8月6日（木）まで ※往路片道のみ販売
https://kantetsu-bustour.com/lp/article-2611/
※予定しているプラン内容が一部変更になる場合があります。予めご了承ください。
◆＜LuckyFes’26＞オフィシャルサイト