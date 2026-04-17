燻製香が重なる新感覚スイーツ！ 秋田県いぶりがっこ振興協議会「いぶりがっこフロマージュケーク」

記事ポイント 「いぶりがっこフロマージュケーク」はGI登録産品のいぶりがっこを使った新作スイーツです。「いぶりがっこフロマージュケーク」は2026年4月18日から大曲食堂で販売します。「いぶりがっこフロマージュケーク」はチーズのコクと燻製香が重なる少し大人の味わいを楽しめます。 「いぶりがっこフロマージュケーク」はGI登録産品のいぶりがっこを使った新作スイーツです。「いぶりがっこフロマージュケーク」は2026年4月18日から大曲食堂で販売します。「いぶりがっこフロマージュケーク」はチーズのコクと燻製香が重なる少し大人の味わいを楽しめます。

「いぶりがっこフロマージュケーク」は秋田名物いぶりがっこをスイーツとして味わえる新メニューです。

「いぶりがっこフロマージュケーク」はGI登録産品の魅力をカフェで気軽に楽しめる焼き菓子です。

「いぶりがっこフロマージュケーク」は2026年4月18日から大曲食堂で販売します。

秋田県いぶりがっこ振興協議会「いぶりがっこフロマージュケーク」

商品名：いぶりがっこフロマージュケーク販売開始：2026年4月18日価格：400円（税込み）販売場所：大曲食堂使用食材：GI登録産品いぶりがっこ

「いぶりがっこフロマージュケーク」は米粉の軽やかな食感にクリームチーズのコクを合わせた焼き菓子です。

「いぶりがっこフロマージュケーク」はココナッツミルクとバニラエッセンスの風味に、いぶりがっこの塩味と燻製の香りが重なる味わいです。

秋田県いぶりがっこ振興協議会は大曲食堂と連携し、秋田の伝統食品を新しい形で楽しめるメニューとして開発しています。

商品特徴

米粉を使った軽やかな食感チーズのコクと燻製香が調和した味わい刻んだいぶりがっこを生地に使用

「いぶりがっこフロマージュケーク」は漬物とチーズケーキを組み合わせたユニークなスイーツです。

「いぶりがっこフロマージュケーク」は甘さの中に塩味が広がり、少し大人の味わいを楽しめます。

いぶりがっこの魅力

「いぶりがっこ」は燻製した大根を米ぬかなどで漬け込む秋田の伝統食品です。

「いぶりがっこ」は農林水産省の地理的表示保護制度に登録されている地域ブランド産品です。

「いぶりがっこ」はチーズとの相性の良さでも知られています。

「いぶりがっこフロマージュケーク」はその相性の良さを生かしてスイーツに仕上げています。

「いぶりがっこ」を使ったカフェ向け焼き菓子の提案は秋田県内でも珍しい取り組みです。

「いぶりがっこフロマージュケーク」は秋田の食文化を新しい食べ方で楽しめる一品です。

販売店舗

店名：大曲食堂所在地：秋田県大仙市大曲飯田町主なメニュー：スープカレー

「大曲食堂」は地元客だけでなく観光客やドライブ客も立ち寄りやすいローカル食堂です。

「大曲食堂」は秋田の食文化を気軽に味わえるメニューをそろえています。

主なメニュー：西馬音内そば主なメニュー：定食主なメニュー：ラーメン

「大曲食堂」は新作スイーツとあわせて秋田名物の食事メニューも楽しめます。

秋田県いぶりがっこ振興協議会はレシピの公開も予定し、県内外のカフェや飲食店での展開も見込んでいます。

「いぶりがっこフロマージュケーク」は秋田らしい味わいを手軽に試せる新メニューです。

「いぶりがっこフロマージュケーク」は伝統食品の新しい魅力を感じられるスイーツです。

秋田の味をカフェで楽しみたい読者にうれしい一品です。

「いぶりがっこフロマージュケーク」の紹介でした。

よくある質問

Q. いぶりがっこフロマージュケークはいつから買えますか？

A. いぶりがっこフロマージュケークは2026年4月18日から大曲食堂で販売します。

Q. いぶりがっこフロマージュケークはいくらですか？

A. いぶりがっこフロマージュケークの価格は400円（税込み）です。

Q. いぶりがっこフロマージュケークはどんな味ですか？

A. いぶりがっこフロマージュケークはチーズのコクに燻製の香りと塩味が重なる少し大人の味わいです。

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