・「お花見で食べたいのはどれ？」の結果は…

・1位 …おにぎり 46%

・2位 唐揚げ 26%

・3位 サンドイッチ 17%

・4位 卵焼き 8%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「お花見で食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「お花見で食べたいのはどれ？」