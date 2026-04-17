「お花見で食べたいのはどれ？」＜回答数12,968票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第502回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見で食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見で食べたいのはどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カリっとジューシー！やみつき塩唐揚げ by 杉本 亜希子さん
【材料】（2人分）
鶏もも肉(大) 1枚
酒 小さじ 2
塩コショウ 少々
片栗粉 大さじ 1~2
サニーレタス 1~2枚
レモン 1/4個
プチトマト 6個
揚げ油 適量
【下準備】
1、鶏もも肉はひとくち大に切り、酒、塩コショウをもみ込み、10分置く。
2、サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。
3、レモンは食べやすい大きさに切る。
4、揚げ油は170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、鶏もも肉は片栗粉を薄くつけ、170℃の揚げ油でカラッと揚げ、油をきる。
2、器にサニーレタス、レモン、プチトマトと共に(1)を盛り合わせる。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「お花見で食べたいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「お花見で食べたいのはどれ？」
・「お花見で食べたいのはどれ？」の結果は…
・1位 …おにぎり 46%
・2位 唐揚げ 26%
・3位 サンドイッチ 17%
・4位 卵焼き 8%
※小数点以下四捨五入
12,968票
・2位 唐揚げ 26%
・3位 サンドイッチ 17%
・4位 卵焼き 8%
※小数点以下四捨五入
12,968票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カリっとジューシー！やみつき塩唐揚げ by 杉本 亜希子さん
【材料】（2人分）
鶏もも肉(大) 1枚
酒 小さじ 2
塩コショウ 少々
片栗粉 大さじ 1~2
サニーレタス 1~2枚
レモン 1/4個
プチトマト 6個
揚げ油 適量
【下準備】
1、鶏もも肉はひとくち大に切り、酒、塩コショウをもみ込み、10分置く。
2、サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。
3、レモンは食べやすい大きさに切る。
4、揚げ油は170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、鶏もも肉は片栗粉を薄くつけ、170℃の揚げ油でカラッと揚げ、油をきる。
2、器にサニーレタス、レモン、プチトマトと共に(1)を盛り合わせる。
(E・レシピ編集部)